Православный эксперт отреагировал на заявление РПЦ о «безбожниках» в Красной армии

Победа в Великой Отечественной войне объединяет всех — и крещеных, и некрещеных. Многие некрещеные, по сути, исполняли завет Господа Иисуса Христа — нет больше той любви, чем положить душу свою за други своя. Так в интервью Федеральному агентству новостей православный публицист, главный редактор портала «Русская народная линия» Анатолий Степанов прокомментировал заявление митрополита Белгородского и Старооскольского Иоанна. На вечере в память о начале Великой Отечественной войны владыка заявил, что погибшие некрещеные бойцы Красной армии стали жертвами, принесенными за безбожие.

«В первые месяцы войны практически более 60% Красной армии, — то есть молодых бойцов, которые были рождены уже в безбожное время, большинство из них не были крещеными, — были убиты. Это была жертва несоизмеримая, это была жертва, принесенная за безбожие. И войну выиграли крещеные люди, те, кто призваны были для того, чтобы духовно победить эту машину, хорошо отлаженную», — заявил митрополит.

Православный публицист согласен с этим утверждением лишь отчасти.

«Мы не можем утверждать, что в первые месяцы войны погибли в основном некрещеные. До конца двадцатых основная масса крестьян в деревнях продолжала крестить своих детей (а именно крестьяне составляли костяк пехоты, которая несла наибольшие потери в Великой Отечественной войне). Поэтому нельзя сказать, что поколение 1922–1924 годов, большей частью погибшее в начале войны, было некрещеным», — отметил Анатолий Степанов.

По его словам, логика владыки понятна: Великая Отечественная война, как и в целом Вторая мировая, — это Суд Божий.

«Но это одновременно и милость Божия. Бои в Берлине закончились 6 мая — в день Пасхи, который совпал с днем Георгия Победоносца в 1945 году. А капитуляция Германии была подписана на Светлой пасхальной седмице. В этом нельзя не видеть милости Божией к нашему народу. В тот день, когда наша армия окончательно взяла Берлин, Православная церковь торжествовала победу жизни над смертью», — отметил собеседник Федерального агентства новостей.

По его мнению, это очень символично. Ведь фашизм нес смерть русскому и многим другими народам.

«Победа в Великой Отечественной войне имеет глубокий смысл, поскольку объединяет всех — и крещеных, и некрещеных. Красноармейцы, которые погибали за своих ближних, за Родину, по сути, исполняли завет Господа Иисуса Христа — нет больше той любви, чем положить душу свою за други своя. В русском народе всегда были близки по смыслу служение Родине и служение Богу», — уверен православный публицист.

Неслучайно, напомнил Степанов, в СССР в годы войны было открыто множество закрытых прежде храмов и монастырей.

«На протяжении всей Великой Отечественной войны Господь давал нам великие знаки. Она началась в День всех святых, в российской земле просиявших. Танковое сражение на Прохоровском поле, ставшее символом окончательного перелома в войне против нацистской Германии, произошло 12 июля, когда Православная церковь празднует День первоверховных апостолов Петра и Павла. И, как я уже сказал, сама Победа свершилась в светлые пасхальные дни», — напомнил собеседник ФАН.

По его мнению, совершенно не случайно бывший православный семинарист и главнокомандующий Красной армией Иосиф Сталин назначил Парад Победы на Красной площади в День Святой Троицы.

«Этот парад не был, как некоторые записные антисоветчики считают, поклонением [политику Владимиру] Ленину. Это было поклонение Богу», — уверен главный редактор «Русской народной линии».

Он убежден, что Великая Отечественная война требует от нас глубокого размышления, ухода от стереотипов.

«Гитлеровские войска рисовали на танках и самолетах кресты, а на бляхах солдат было написано «С нами Бог». Но Бог был не с этими новыми крестоносцами, а с теми, кто под красной звездой сражался за Русь святую, Третий Рим», — уверен православный публицист.

Это мы должны понять, а не пытаться оцеживать комара, считает Степанов.

«Разделять воинов Красной армии по принципу «этот умер за Христа, а этот — непонятно за что», на мой взгляд, совершенно непродуктивно. Это не дает нам объединения и уводит от понимания того, чем была Победа. Это праздник, объединяющий наш народ. А значит, в нем есть христианский смысл — торжество жизни над смертью», — резюмировал собеседник ФАН.

С первых месяцев Великой Отечественной войны в СССР резко увеличилось число собраний верующих, на которых избирали исполнительные органы и уполномоченных по ходатайствам об открытии храмов. Иногда храмы открывались даже стихийно без соответствующей юридической регистрации. К концу 1941 года политическое руководство СССР стало делать шаги навстречу православным и представителям других религиозных конфессий.

В частности, массовый характер приняло открытие ранее закрытых храмов. К 1946 году на территории СССР насчитывалось 10 547 соборов, церквей и молельных домов. В то время перед войной их оставалось менее тысячи.