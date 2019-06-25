Ефремов назвал причину смерти народной артистки Покровской 

Москва, 25 июня. Российский актер театра и кино Михаил Ефремов назвал причину смерти матери — народной артистки РСФСР Аллы Покровской.

Он рассказал, что педагог Школы-студии МХАТ и профессор в последнее время тяжело болела.

«В реанимацию я приезжал последние две недели», — передает его слова «Пятый канал».

Ефремов указал, что Покровская боролась сразу с несколькими недугами. Народной артистке РСФСР требовалось переливание крови, которое медики не могли сделать из-за болезни печени.

Актриса театра и кино скончалась во вторник на 82-м году жизни. Прощание с Покровской пройдет в МХТ имени Чехова, предположительно, 27 июня. По предварительным данным, в 11.00 по московскому времени начнется гражданская панихида, в 13.00 — отпевание в Храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках. Похороны пройдут на Троекуровском кладбище.

Покровская родилась 18 сентября 1937 года в Москве. За ее плечами более 40 работ в кинематографе, отмечает «Газета Кемерова», и множество ролей на театральной сцене. В 1985 году актриса была удостоена звания народной артистки РСФСР.

Она была замужем за театральным режиссером и актером Олегом Ефремовым, от которого родила сына Михаила — заслуженного артиста РФ, пишет «Подмосковье сегодня». У пары появились шесть внуков, двое из них пошли в своей карьере по стопам родителей.

Знаменитый коллега Покровской — Валентин Гафт, немало проработавший вместе с ней в театре «Современник» и снявшийся в нескольких фильмах, — в разговоре с Федеральным агентством новостей назвал актрису потрясающим педагогом, несущим накопленное великое искусство художественного театра.