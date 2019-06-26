Сирия, 26 июня. В Ар-Растане к северу от Хомса были изъяты ряд памятников древности, украденных боевиками. Военные объекты террористов подверглись налетам авиации в провинциях Идлиб и Хама. Автомашина YPG подорвалась на СВУ в Манбидже, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: нанесли авиаудары по укрепрайонам террористов в окрестностях Кафр Зеты к северу от Хамы.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: занялись укреплением своих позиций в пустыне на востоке Хомса из-за поддерживаемых с базы «Ат-Танф» бандгрупп исламистов; конфисковали археологические памятники древности из схронов джихадистов в Ар-Растане.

Курды: подорвались на самодельном взрывном устройстве рядом с кольцевой развязкой в городе Манбидж.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1*** («Джебхат ан-Нусра»1): с другими исламистскими формированиями подверглась бомбардировкам авиации на юго-западе Идлиба.

Провинция Алеппо

Транспортное средство Отрядов народной самообороны (YPG) подорвалось на самодельном взрывном устройстве рядом с кольцевой развязкой в городе Манбидж, находящемся к северо-востоку от Алеппо, передает источник в Twitter (@CombatChris1). Данные о возможных убитых и раненых курдских бойцах пока выясняются. Предполагается, что бомба могла быть заложена протурецкими боевиками из Сирийской свободной армии (ССА)**, который обступают район Манбиджа с двух сторон и давно рассчитывают занять этот ключевой населенный пункт. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже не раз объявлял о завершении подготовки к операции по захвату данного города и оккупированных курдами северных районов Заевфратья.

Провинция Хомс

Согласно сведениям информагентства Step News, военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) занялись укреплением своих опорных пунктов в пустынной местности в районе Пальмиры и Эс-Сухне на востоке провинции Хомс. В частности, там работают бульдозеры, формируя траншеи и песочные насыпи. Дополнительные меры безопасности необходимы в связи с продолжением диверсий скрытых бандгрупп террористов, укрывающихся в пустыне. В их составе действуют также бывшие члены «Исламского государства»1. Ранее уже неоднократно поступали данные, указывающие на связь этих ячеек с американскими силами, дислоцирующимися на юге региона в зоне Ат-Танфа.

Представители правоохранительных органов конфисковали археологические памятники древности из схронов джихадистов, обнаруженных в городе Ар-Растан к северу от Хомса, сообщает Al Manar News. Контрабанда культурных артефактов из Сирии долгие годы конфликта оставалась одной их важных статей дохода террористических организаций. Напомним, «Растанский котел» на границе Хомса и Хамы был зачищен правительственными силами под прикрытием ВКС РФ в мае прошлого года.

Провинция Идлиб

По информации канала Jisr TV, позиции боевиков-исламистов в окрестностях населенного пункта Хиш, расположенного в юго-западной части Идлиба, подверглись бомбардировкам с воздуха. О том, были ли удары нанесены самолетами ВКС РФ или ВВС Сирии, источник не сообщает. Данные о причиненном террористам уроне в настоящий момент уточняются. В этом районе дислоцируются преимущественно члены джихадистского объединения «Хайят Тахрир аш-Шам», возглавляемого «Джебхат ан-Нусрой», которые отказались от соблюдения режима прекращения огня в Идлибской зоне деэскалации, продолжив обстрелы и попытки прорыва на участках фронта.

Провинция Хама

Боевая авиация РФ провела воздушную операцию в Северной Хаме, ударив по расположениям террористов в предместьях Кафр Зеты, передает Halab Today TV. Masar Press Agency между тем сообщает о бомбардировках по укрепрайонам джихадистов недалеко от поселений Джуббейн и Хасарая, однако без уточнений о том, чьи именно самолеты осуществляли вылеты. Кроме того, по сведениям Baladi News, под авиаударами оказались позиции исламистов около деревни Аль-Арбейн. ВВС Сирии и ВКС России в последнее время были вынуждены вновь интенсифицировать атаки на военные объекты террористических бандгрупп на границе провинций Хама и Идлиб из-за активизации нападений боевиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)