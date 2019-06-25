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Продюсер «Ласкового мая» рассказал, как Харитонов готовился к смерти

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Продюсер «Ласкового мая» рассказал, как Харитонов готовился к смерти

Москва, 25 июня. Продюсер поп-группы «Ласковый май» Андрей Разин выразил соболезнования в связи со смертью известного советского, украинского и российского актера Андрея Харитонова.

Разин отметил, что многие годы дружил с артистом, с которым его в 1984 году познакомил журналист Александр Мягченков. Продюсер также добавил, что Харитонов предчувствовал свой скорой уход, о чем рассказал в телефонном разговоре.

«Четыре дня назад он звонил Александру Мягченкову и говорил о том, что он готов и уходит в мир иной. Он спокойно это говорил, спокойно уже осознавал свой уход и прощался. Царствие Небесное великому актёру Советского Союза и Украины», — пишет Разин в Instagram.

Напомним, что Андрей Харитонов скончался накануне в возрасте 59 лет. Последние годы жизни он боролся с онкологическим заболеванием. Ему было сделано шесть операций, однако болезнь так и не отступила,  пишет газета «Взгляд».

По словам супруги Харитонова, актер будет похоронен в Киеве. О смерти артиста также написал режиссер Виталий Манский. Он заявил, что после съемок в «Оводе» Харитонов стал настоящей звездой, а потом «у него что-то надломилось».

Андрей Харитонов родился в 1959 году в Киеве. В 1980 году дебютировал в фильме режиссера Николая Мащенко «Овод» в роли Артура Бертона. В кино он сыграл более 30 ролей. Наибольшую популярность ему принесли роли в фильмах «Овод», «Ярослав Мудрый», «Человек-невидимка», «Жизнь Клима Самгина» и «Раскол».

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Автор: Антон Соколов
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