Дана Борисова призвала «спасать» пережившую смерть мужа Хлебникову

Москва, 25 июня. Телеведущая Дана Борисова считает, что российскую певицу Марину Хлебникову нужно спасать из-за ее проблем с алкоголем.

Марина Хлебникова приняла участие в программе Андрея Малахова «Привет, Андрей». Ее коллеги заметили, что после смерти бывшего супруга Антона Логинова певица выглядит неважно. Они предположили, что Хлебникова пытается найти покой в алкоголе.

«Я солидарна: Марину Хлебникову надо спасать», — написала Борисова в Instagram.

Борисова не пояснила, каким образом это можно сделать.

На душевное состояние и здоровье Хлебниковой обратил внимание и экс-участник проекта «Дом-2» Рустам Солнцев. Он заметил, что артистку очень трудно узнать.

О проблемах с алкоголем говорил и музыкант Шура в интервью блогеру Насте Ивлеевой. Он считает, что Хлебниковой нужна помощь. Шура признался, что за последнее время ушли из жизни многие артисты, поэтому он не хотел бы «еще кого-то хоронить».

Хлебникова действительно выглядела усталой и изможденной в эфире передачи Малахова. Зрители ее даже не узнали.