Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Дана Борисова призвала «спасать» пережившую смерть мужа Хлебникову

44
0 Оставить комментарий

Дана Борисова призвала «спасать» пережившую смерть мужа Хлебникову

Москва, 25 июня. Телеведущая Дана Борисова считает, что российскую певицу Марину Хлебникову нужно спасать из-за ее проблем с алкоголем.

Марина Хлебникова приняла участие в программе Андрея Малахова «Привет, Андрей». Ее коллеги заметили, что после смерти бывшего супруга Антона Логинова певица выглядит неважно. Они предположили, что Хлебникова пытается найти покой в алкоголе.

Дана Борисова призвала «спасать» пережившую смерть мужа Хлебникову

«Я солидарна: Марину Хлебникову надо спасать», — написала Борисова в Instagram.

Борисова не пояснила, каким образом это можно сделать. 

На душевное состояние и здоровье Хлебниковой обратил внимание и экс-участник проекта «Дом-2» Рустам Солнцев. Он заметил, что артистку очень трудно узнать.

О проблемах с алкоголем говорил и музыкант Шура в интервью блогеру Насте Ивлеевой. Он считает, что Хлебниковой нужна помощь. Шура признался, что за последнее время ушли из жизни многие артисты, поэтому он не хотел бы «еще кого-то хоронить».

Хлебникова действительно выглядела усталой и изможденной в эфире передачи Малахова. Зрители ее даже не узнали. 

infox - new
Автор: Ирина Селезнева
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров