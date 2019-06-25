Киев отозвал посла при Совете Европы из-за возвращения России в ПАСЕ. События дня. ФАН-ТВ

Россия вернулась в ПАСЕ
Киевская делегация покинула зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы. На призыв следовать за ними никто не отреагировал. Причиной такого «показательного выступления» стало решение ПАСЕ пригласить Россию участвовать в июньской сессии. За возвращение нашей страны проголосовали 118 парламентариев, 62 выступили против, 10 — воздержались. Недовольство наравне с Украиной также высказали Латвия, Литва, Грузия, Великобритания. Но все же никто примеру киевской делегации не последовал. Старания незалежной были напрасны уже тогда, когда вопрос восстановления России в Совете только решался. Украина направила свыше 200 бессмысленных поправок, чтобы затянуть принятие решения.
«Берем измором. Мучаем поправками. Они уже стучат ногами, свистят и шмаркают» — это о том, как украинская делегация в ПАСЕ измывалась над теми, кто пять лет обслуживал капризы Украины», — прокомментировала это действие официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Права голоса в ПАСЕ Россию лишили еще в 2014 году после воссоединения с Крымом. В ответ Москва приостановила свою работу в Совете Европы и перестала платить членские взносы. Это, что неудивительно, никому не понравилось. Вопрос восстановления прав российской делегации решается не на «раз-два». Тонких моментов немало. Например, что делать с ранее невыплаченными взносами? Как заявил глава МИД России Сергей Лавров, страна полностью выплатит задолженность, если ее права в Совете Европы сохранят в полном объеме. А резолюции, принятые в отсутствие России, Москва выполнять не будет, об этом сообщил Глава нашей делегации Петр Толстой. В общем, вопросов на повестке не мало. И еще один, который теперь предстоит решить Украине. Сохранять ли членство в ПАСЕ? Так Киев уже намерен отозвать посла при Совете Европы.
Армия-2019
Пятый международный военно-технический форум «Армия-2019» начал свою работу. Это крупнейшее в Восточной Европе событие в области безопасности. В Россию прибыли 110 иностранных делегаций, около 1,5 тысяч предприятий представили 27 тысяч образцов своих разработок. Новинками похвастались Армения, Белоруссия, Казахстан, Китай, Таиланд, Турция и другие страны. Удивила своими ноу-хау и хозяйка форума.
«Вопреки санкциям, которые вводились, чтобы затормозить в том числе научно-технический прогресс предприятий оборонно-промышленного комплекса, не только устояли, но и наращивают положительную динамику развития. Уверен, что форум позволит нашим гостям и партнерам в полной мере убедиться в этом», — поприветствовал гостей министр обороны России Сергей Шойгу.
И сомнений в этом нет. Внимание гостей форума приковано к ударному беспилотнику «Охотник», который уже прошел испытания. Не уступает ему разведывательный беспилотник «Корсар». Он может нести службу на протяжении 10 часов, летать на высоте свыше пяти тысяч метров и нести до 40 килограммов груза. Российские разработчики уделяют внимание и модернизации. Так, БМП-3 теперь оснащен тепловизионной камерой и автоматом ведения цели, снаряды также обновили — боевая машина стала более эффективной. И это лишь небольшая часть экспозиции, которая доказывает, в случае чего Россия не даст себя в обиду. Кстати, познакомиться с новинками военной мысли может каждый. 28, 29 и 30 июня вся экспозиция и демонстрационные площадки форума будут открыты. «Армия-2019» проходит в конгрессно-выставочном центре «Патриот».
Срок за шпионаж
Кстати, секретные сведения о российских разработках зачастую пытаются узнать зарубежные агенты. 25 июня как раз по такому делу Мосгорсуд приговорил гражданина Польши Мариана Радзаевски к 14 годам колонии строгого режима. Он обвиняется в шпионаже. Дело рассматривалось в закрытом режиме из-за высокой секретности, поэтому почти все его детали неизвестны. Сообщается лишь, что мужчина пытался передать за рубеж сведения о комплектующих к зенитно-ракетному комплексу С-300. Его задержали с поличным. С-300 — это зенитно-ракетный комплекс, который может поразить различные цели на высотах. Он является основой зенитно-ракетных войск ВВС России. Кстати, это уже не первый случай, когда иностранные шпионы пытаются раздобыть секретные сведения о российском вооружении. Совсем недавно, шестого июня, Верховный суд Крыма приговорил украинца Константина Давыденко к 10 с половиной годам тюрьмы. Он собирал сведения для Службы безопасности Украины. Незалежную интересовала новейшая военная техника, средства связи третьего поколения и приборы ночного видения. Давыденко признал свою вину.