Киев отозвал посла при Совете Европы из-за возвращения России в ПАСЕ. События дня. ФАН-ТВ

Россия вернулась в ПАСЕ

Киевская делегация покинула зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы. На призыв следовать за ними никто не отреагировал. Причиной такого «показательного выступления» стало решение ПАСЕ пригласить Россию участвовать в июньской сессии. За возвращение нашей страны проголосовали 118 парламентариев, 62 выступили против, 10 — воздержались. Недовольство наравне с Украиной также высказали Латвия, Литва, Грузия, Великобритания. Но все же никто примеру киевской делегации не последовал. Старания незалежной были напрасны уже тогда, когда вопрос восстановления России в Совете только решался. Украина направила свыше 200 бессмысленных поправок, чтобы затянуть принятие решения.

«Берем измором. Мучаем поправками. Они уже стучат ногами, свистят и шмаркают» — это о том, как украинская делегация в ПАСЕ измывалась над теми, кто пять лет обслуживал капризы Украины», — прокомментировала это действие официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Права голоса в ПАСЕ Россию лишили еще в 2014 году после воссоединения с Крымом. В ответ Москва приостановила свою работу в Совете Европы и перестала платить членские взносы. Это, что неудивительно, никому не понравилось. Вопрос восстановления прав российской делегации решается не на «раз-два». Тонких моментов немало. Например, что делать с ранее невыплаченными взносами? Как заявил глава МИД России Сергей Лавров, страна полностью выплатит задолженность, если ее права в Совете Европы сохранят в полном объеме. А резолюции, принятые в отсутствие России, Москва выполнять не будет, об этом сообщил Глава нашей делегации Петр Толстой. В общем, вопросов на повестке не мало. И еще один, который теперь предстоит решить Украине. Сохранять ли членство в ПАСЕ? Так Киев уже намерен отозвать посла при Совете Европы.