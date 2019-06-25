Толстой назвал условие для участия делегации из РФ в выборах генсека СЕ

Страсбург, 25 июня. Российская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) не будет принимать участие в выборах генерального секретаря международной организации до подтверждения своих полномочий. Такое условие назвал вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

«Я думаю, что мы, наверное, и в зал не придем, потому что зачем там сидеть, пока у нас нет полномочий», — подчеркнул глава делегации.

Он выразил свою позицию — сделать максимально явным неучастие России в выборах генсека Совета Европы до восстановления полномочий делегатов.

«Как мы можем это сделать при тайном голосовании? Только отсутствием в зале», — констатировал он.

Голосование за кандидатуру на пост генсека СЕ пройдет 26 июня. Поборются за эту должность вице-премьер, глава МИД Хорватии Мария Пейчинович-Бурич и вице-премьер, министр иностранных и европейских дел Бельгии Дидье Рейндерс.

Напомним, российскую делегацию лишили права голоса в 2014 году после воссоединения Крыма с РФ. При том, что полуостров стал российским регионом демократическим путем в результате народного референдума.

На рассмотрение ассамблеи в 2015 году дважды выносился вопрос о восстановлении прав представителей РФ, однако действующие ограничения остались в силе. В ответ Москва приостановила свою работу в ПАСЕ, а в 2017 году прекратила платить взносы в Совет Европы.

ПАСЕ в ночь на 25 июня приняла резолюцию, пригласив Россию участвовать в июньской сессии, передает «Аргументы и Факты». Это решение обсуждали на протяжении почти девяти часов, пишет «ФедералПресс».

Во вторник полномочия московской делегации были оспорены. Теперь в ПАСЕ должны будут составить соответствующий доклад. Голосование по этому документу состоится в среду. Если доклад не одобрят, права российской делегации будут сохранены в полном объеме.