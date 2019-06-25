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Московские врачи окажут помощь тяжелобольным детям из Забайкалья по программе Национального центра

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Елена Мильская и главный врач Детской клинической больницы им. З. А. Башляевой г. Москвы Исмаил Османов

Москва, 25 июня. Первая группа детей из Забайкальского края прибыла в Москву для прохождения лечения по программе Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям «Область здоровья».

В первую группу тяжелобольных пациентов из Забайкалья попали 11 детей. Они госпитализированы в Детскую городскую клиническую больницу им. З.А. Башляевой. Список тяжелобольных детей был сформирован по итогам выезда врачей Тушинской больницы в Забайкальский край в мае текущего года.

Московские специалисты провели осмотры 301 ребенка на базе Детского клинического медицинского центра Читы. По итогам консультаций было принято решение об отправке 17 детей в Москву для оказания специализированной помощи.

Как рассказала председатель попечительского совета Национального центра Елена Мильская, соглашение об оказании помощи тяжелобольным детям было заключено между Национальным центром и правительством Забайкалья.

«Московские врачи будут оказывать им всю необходимую помощь для того, чтобы они вернулись домой здоровыми», - отметила Мильская.

В рамках соглашения Национального центра пропавшим и пострадавшим детям и краевым правительством был выработан механизм сотрудничества в сфере защиты детей, а также развития системы добровольчества. Соглашение направлено на предотвращение случаев самовольного ухода детей из семей,  предупреждение и пресечение преступлений в отношении детей.

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Автор: Сергей Петров
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