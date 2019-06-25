Военный эксперт объяснил ставку Шойгу на сотрудничество со странами Африки

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече со своим коллегой из Мали — дивизионным генералом Ибрахимом Дахиру Дембеле, состоявшейся во вторник в рамках форума «Армия-2019», назвал операцию Запада по смене режима в Ливии причиной активизации джихадистов в Африке и заявил о готовности Москвы способствовать стабилизации обстановки на континенте.

Глава российского военного ведомства заявил, что «корни проблем распространения оружия в Западной и Центральной Африке, появления многочисленных джихадистских группировок уходят в 2011 год, когда Запад провел операцию по смене режима в Ливии».

Шойгу выразил надежду на то, что Мали скоро преодолеет внутренние проблемы и оттолкнет натиск террористических сил извне, отметив, что Россия готова в этом помочь. А днем ранее министр обороны России встречался со своим коллегой из Каира Мухаммадом Ахмедом Заки и пообещал ему помощь в укреплении обороноспособности и безопасности Египта и поддержании стабильности на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Заки в свою очередь назвал военно-техническое сотрудничество Египта с Россией «опорой в борьбе за искоренение терроризма».

Эксперт Ассоциации независимых военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Перенджиев в интервью Федеральному агентству новостей напомнил, что Северная Африка и Средиземноморье имеют очень важное геополитическое и стратегическое значение.

«Если мы не будем оказывать помощь Египту, Мали и другим африканским странам, то они превратятся в «беспредельные территории», то есть территории, где будут бесчинствовать бандформирования и откуда будет исходить террористическая угроза всему миру. Руководство России это прекрасно понимает. Оно стремится помочь властям африканских государств добиться установления стабильности и победы над криминалом и террористами. И здесь ведомство, возглавляемое Сергеем Шойгу, является очень хорошим помощником», — заметил Александр Перенджиев.

По словам военного эксперта, помощь Минобороны заключается в командировании военных инструкторов в африканские страны для обучения местных силовиков. Кроме того, оборонное ведомство России предоставляет африканским странам оружие и технику.

«Да, это пока не С-400 и другие новейшие виды вооружения, но это техника, не вышедшая из строя и способная дать серьезный отпор бандформированиям. Кроме того, сотрудничая сегодня с африканскими странами, помогая им встать на ноги, Россия создает задел на будущее для своей военно-промышленной отрасли. Ведь потом Египет, Мали и другие государства «черного континента» будут закупать российскую военную технику — ту, с которой их военные специалисты уже работали и которая себя зарекомендовала как надежная и эффективная. А мы таким образом будем расширять свое влияние в этой части мира. Так мы не оставим шансов нашим, как их ласково называют, западным партнерам на завоевание африканского рынка. Кроме того, мы получим возможность в будущем разместить в Африке свои военные представительства. Как говорит наш президент, угрозы лучше предупреждать на дальних подступах, чем получать удар на своей территории», — пояснил эксперт Ассоциации независимых военных политологов.

Перенджиев подчеркнул, что военно-техническое сотрудничество России с африканскими странами укрепляет роль Москвы на международной арене, и Шойгу, будучи не только грамотным руководителем, но и талантливым политиком, делает ставку на такое ВТС.