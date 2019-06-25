Пугачева рассказала, какую цену заплатила за свой успех



Москва, 25 июня. Поклонники примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой опубликовали телеинтервью певицы 10-летней давности, в котором она раскрыла цену своего успеха.

Видео появилось в аккаунте фанатов Пугачевой в Instagram Alla Pugacheva and her family.

«Конечно же, за успех надо платить», — заявила артистка и призналась, что заплатила «уже столько» здоровья и страданий.

По ее словам, она прошла очень тяжелый путь, его просто не сравнить с жизнью артистов сейчас.

«Когда я начинала, у меня слезы замерзали в автобусе, потому что холод был собачий», — поделилась она.

При этом Пугачева заверила, что готова и дальше платить такую высокую плату, «лишь бы еще пожить в здравии и счастье».

В комментарии пользователи восхитились искренностью певицы, назвав ее «честной, чистой, мудрой женщиной»

«Дай, всевышний, этой женщине, что она пожелает!» — попросил один из подписчиков.

Ранее портал «Утро.ру» написал о совете Пугачевой по покорению мужских сердец. По мнению звезды, женщина может с легкостью покорить любого мужчину с помощью чувства юмора.

Сегодня поклонники Пугачевой атаковали ее мужа Максима Галкина. Причиной стало фото в Instagram певицы Светланы Лободы, которое она сделала, когда гостила у звездной пары. Поклонники заявили, что Пугачева и Лобода выглядят ровесницами (а Пугачева даже лучше) и потребовали, чтобы Галкин объяснил, в чем секрет, и почему Алла Борисовна хорошеет день ото дня.