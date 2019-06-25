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Россия

Стало известно, когда система С-500 появится в войсках

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Стало известно, когда система С-500 появится в войсках

Кубинка, 25 июня. Система ПВО С-500 появится в войсках в ближайшие годы. Об этом стало известно из заявления вице-премьера России Юрия Борисова, которое он сделал на полях форума «Армия-2019».

По его словам, успешные предварительные испытания вооружения позволили министерству обороны РФ принять решение о сокращении сроков начала серийных поставок в войска.

«Комплексы С-500 начнут поступать в зенитные ракетные полки уже в ближайшие годы», — подчеркнул он.

Борисов уточнил, что в настоящее время специалисты проводят поэтапные испытания различных элементов ЗРС С-500 с пусками новых ракет, не имеющих аналогов в мире.

Ранее американское издание The National Interest проанализировало боевые характеристики российского С-500. Специалисты дали новинке высокую оценку. По их мнению, система ПВО имеет все шансы стать «убийцей» истребителей F-35 ВВС Соединенных Штатов.

С их заявлением отчасти согласились и сотрудники китайского издания Sohu, которые подчеркнули, что зенитно-ракетный комплекс нового поколения С-500 является самой мощной в мире системой ПВО, которая когда-либо существовала. Они отметили, что российская разработка сможет противостоять с еще большей эффективностью, чем С-400, всем существующим воздушным целям.

Как отмечали в концерне ВКО «Алмаз-Антей», ракеты для системы противовоздушной обороны С-500 могут работать за пределами атмосферы. ЗРС можно применять и для борьбы с баллистическими целями всех типов. С-500 назвали системой принципиально нового поколения.

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Автор: Екатерина Кухарева
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