Главные новости 25 июня

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий вторника, 25 июня.

Экс-спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе рассказала, кто стоит за ухудшением российско-грузинских отношений. Бурджанадзе назвала виновных в антироссийской истерии в Грузии.

Актриса театра и кино Алла Покровская скончалась на 82-м году жизни. Мать Михаила Ефремова актриса Покровская умерла на 82-м году жизни.

Космический корабль «Союз МС-11» с тремя членами экипажа совершил успешную посадку в 140 км юго-восточнее города Жезказган. «Союз МС-11» с экипажем МКС приземлился в Казахстане.

Самолет кувейтской авиакомпании Kuwait Airways врезался в здание международного аэропорта Ниццы во Франции. Самолет Kuwait Airways врезался в здание аэропорта в Ницце.

Александр Шерин считает, что подобные инициативы говорят о том, что в Грузии есть здравомыслящие люди. В Госдуме отреагировали на предложение запустить для россиян шаттлы в Грузию.

Самая жаркая пора в средней полосе продлится с 26 июля по 5 августа. Синоптик рассказал, когда наступят самые жаркие дни этого лета.

Владимир Гройсман назвал «реваншем агрессора» возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ). Гройсман пообещал «жесткий ответ» Киева на возвращение России в ПАСЕ.

Продюсер Бари Алибасов предложил лишить звания врача гастроэнтеролога, заподозрившего его в инсценировке отравления. Алибасов предложил лишить звания врача гастроэнтеролога, усомнившегося в его отравлении.

Организатор концерта Аллы Пугачевой рассказал об условиях, при которых артистка даст концерт в Белоруссии. Организатор концерта в Минске рассказал о райдере Пугачевой.