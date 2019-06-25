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Украинцы назвали Лорак «предательницей» из-за отсутствия концертов на родине

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Украинцы назвали Лорак «предательницей» из-за отсутствия концертов на родине

Москва, 25 июня. Украинцы возмущены отсутствием родины в списке стран, где пройдут гастроли певицы Ани Лорак.

Лорак опубликовала на своей странице в Instagram список городов, где пройдут ее масштабные гастроли. Певице предстоит путешествие по России, странам Прибалтики, а такжев Израиль, однако о посещении родины — Украины — речи не идет.

Этот факт возмутил земляков звезды. Они напомнили Лорак, что она неоднократно обещала им выступить на Украине. Некоторые из них даже назвали после этого певицу «предательницей».

«Когда уже в этом списке будет Украина?» — обиделись фанаты.

Украинцы назвали Лорак «предательницей» из-за отсутствия концертов на родине

«А как же Украина», — не без укора написали они в комментариях.

Украинцы назвали Лорак «предательницей» из-за отсутствия концертов на родине

«Я так поняла что на Украину вы не планируете? Только кормите обещаниями», — возмутились подписчики.

Украинцы назвали Лорак «предательницей» из-за отсутствия концертов на родине

«Когда же тур будет по своей родной Украине? Или она уже не родина?» — поинтересовались украинцы.

Украинцы назвали Лорак «предательницей» из-за отсутствия концертов на родине

«Предательство!» — обвинили певицу земляки.

Украинцы назвали Лорак «предательницей» из-за отсутствия концертов на родине

Ранее Лорак рассказала о своих планах представить на Украине масштабное шоу Diva. Однако премьера концерта состоялась в Минске (Белоруссия) и Москве.

Напомним, настоящее имя певицы Каролина Куек. 40-летняя артистка родом из Черновицкой области Украинской ССР. В 1999 году Лорак стала самой молодой заслуженной артисткой Украины.

Ранее певица оказалась под шквалом критики со стороны фанатов за слишком откровенный наряд, которым Лорак похвасталась на своей странице в соцсети Instagram. Поклонники назвали брюки певицы «ползунками» и «рейтузами». Подписчики посоветовали певице одеваться чуть скромнее.

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Автор: Катерина Иванова
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