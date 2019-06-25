Украинский журналист призвал направить ракеты на Париж, Берлин и Москву

Украинский журналист Максим Кухар предложил Киеву направить «ядерные ракеты» на Париж, Берлин и Москву. Лишь такая мера способна по мнению бывшего шеф-редактора журнала «Forbes Украина» обеспечить украинские права на свободу и демократию.

«Не осталось другого пути обеспечения наших свобод, кроме тотальной милитаризации страны. Только огромное количество бригад, танков, пушек, кораблей и ядерных ракет — направленных на Париж, Берлин и Москву — могут обеспечить наши права на свободу и демократию», — так Кухар отреагировал в своем Facebook на поддержанную большинством голосов резолюцию ПАСЕ о приглашении делегации из России на июньскую сессию ассамблеи.

Помимо фантастического плана с отсутствующим на Украине ядерным оружием, Кухар выдал еще восемь шагов, на которые Киев, по его мнению, должен пойти «в условиях войны на два фронта». Речь идет, в частности, об отмене отпусков у всего населения страны и тюремных сроках для сторонников дипломатических мер.

Кроме того, журналист предложил изгнать из страны компании «военных союзников России из ЕС», заменив их «компаниями из цивилизованных стран — США, Канады и других». Надо ли говорить, что этот шаг вряд ли придется по душе европейским «партнерам» Украины?

Среди других параноидальных мер в списке Кухара значатся: немедленный захват граждан РФ, которых Киев, по его мысли, мог бы обменять на «военнопленных» ВСУ из российских тюрем, создание «нескольких новых резервных армий» и «возведение масштабных бетонных оборонительных сооружений по всей территории страны» — видимо, речь тут идет о привычных схронах.

Однако настоящую обеспокоенность российских и западных спецслужб может вызвать последний, девятый пункт, предложенный Кухаром. В нем украинский журналист призывает «начать тайное финансирование оппозиции, радикальных групп, снабжение их оружием — во всех странах, которые разрушают международное законодательство и право капитуляцией перед агрессией РФ». Здесь, очевидно, подразумеваются все те европейские государства, делегации из которых поддержали резолюцию ПАСЕ о возвращении России в ассамблею.

В комментариях к Facebook-записи Кухара российские пользователи подняли его на смех. Так, самым популярным среди россиян стал совет внести в перечень десятый пункт — «спилить мушку».

«При такой программе украинцы будут получать 200 грамм хлеба в день», — пишут в комментах у Кухара более сердобольные пользователи.

Другие юзеры взывают к логике:

«Простите, пан Кухар, а как вы собираетесь захватывать граждан РФ, если въезд им на Украину запрещен, а тех, кому не запрещен, вы предлагаете изгнать?» — недоумевает житель Зеленоградска.

Кто-то задает вполне серьезно интересуется:

«Максим! А если Америка что-нибудь не по-вашему сделает, будете третий фронт открывать?» — спрашивают Кухара из Брянской области.

А кто-то включает сарказм:

«Хитрый план, однако. Кремль замучается принимать делегации от соседей Украины с просьбами застеклить безумную территорию, зашатается и падет», — отмечает блогер из Сиднея.

И все же публичные призывы украинского журналиста к вооружению радикальных групп и захвату в заложники граждан РФ заслуживают, по мнению Федерального агентства новостей, соответствующей оценки со стороны правоохранительных органов как в нашей стране, так и в Европе. Ведь период весенних обострений давно миновал.