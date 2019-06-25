Родители Началовой решили рассказать правду о дочери

Москва, 25 июня. Родители покойной артистки Юлии Началовой примут участие в шоу Дмитрия Борисова «Пусть говорят», в студии они расскажут, о чем молчали раньше. Об этом сообщила PR-директор исполнительницы Анна Исаева.

«Нет слов… смотрите и слушайте все то, что вы услышите из первых уст сегодня в «Пусть говорят» на Первом канале. Вся правда только там», — написала она в социальной сети Instagram.

Со дня смерти певицы прошло уже несколько месяцев, однако только сейчас ее родители решили поделиться с общественностью своими воспоминаниями о дочери.

Эфир программы, посвященный Началовой, выйдет на Первом канале во вторник в 19.50 по московскому времени.

Артистка скончалась 16 марта в возрасте 38 лет. Сообщения о проблемах со здоровьем у певицы появились в начале марта, когда ее госпитализировали в одну из столичных клиник из-за высокого уровня сахара в крови, передает телеканал «360».

Состояние Началовой ухудшалось, поэтому врачи ввели ее в искусственную кому, а также подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Медики провели операцию на воспаленной ноге, однако ослабленный организм не выдержал нагрузки, в результате чего произошла остановка сердца, пишет «Царьград».

Похороны Началовой прошли 21 марта на на Троекуровском кладбище в Москве, пишет НСН.

Российская светская львица Алена Кравец ранее заявила, что готова взять на воспитание дочь покойной певицы. Начитавшись, что родные Началовой не могут решить, с кем жить девочке-подростку, она решила приглашать ребенка к себе домой и обучать женским премудростям.