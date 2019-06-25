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Россия

Шойгу показали новейшие вертолеты на форуме «Армия-2019»

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Шойгу показали новейшие вертолеты на форуме «Армия-2019»

Кубинка (Московская область), 25 июня. Министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник ознакомился с новейшей российской авиатехникой, представленной на форуме «Армия-2019». Об этом во вторник сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Руководители промышленности представили главе военного ведомства боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52, новейший транспортный вертолет Ми-26Т2В, а также вертолетный комплекс радиоэлектронной борьбы», — говорится в сообщении.

Главе оборонного ведомства также показали тематическую выставку, посвященную ВКС РФ, которые несут службу в сирийском Хмеймиме. Экспозиция изображает жилищно-бытовые условия российской авиабазы, установленные там средства ПВО, пункты авиационно-технического обеспечения и беспилотники.

Ранее Шойгу заявил, что Оборонно-промышленный комплекс России на сегодняшний день активно развивается, несмотря на введенные против страны западные санкции.

Война в Сирии продолжается с 2011 года. Военный конфликт осложняется присутствием на территории арабской республики иностранных войск и террористических группировок. Единственные страны, которые получили от правительства Сирии разрешение на военное присутствие в Сирии — это Россия и Иран.

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Автор: Антон Соколов
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