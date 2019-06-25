Сирия, 25 июня. Фермеры в Ракке терпят убытки из-за взяточничества в курдской администрации. ВКС РФ и ВВС Сирии продолжают совместные боевые вылеты в Идлибе. Курды подозреваются в минировании двух автомобилей в Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: провели совместные боевые вылеты с ВВС Сирии на северо-востоке Латакии; атаковали укрепрайоны исламистов в южной части Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреляли позиции боевиков на границах «Большого Идлиба».

Курды: подозреваются в минировании двух автомобилей на севере провинции Алеппо; эвакуировали 42 семьи из лагеря для беженцев «Ариша» на юге Хасаки.

Провинция Латакия

Информационный портал Masar Press Agency сообщает о том, что боевики не перестают провоцировать столкновения на линии разграничения сил в северной части Латакии. В качестве ответных действий к боевым вылетам в зоне контроля боевиков прибегли ВВС Сирии и ВКС РФ. Как передает Twitter-канал (Step_Agency), авиаудары пришлись по укреплениям джихадистов на окраине населенного пункта Аль-Кабана, расположенного вблизи границы с соседней провинцией Хама. Напомним, данные территории находятся в оккупации исламистов террористического объединения «Тахрир Аш-Шам» во главе с «Джебхат Ан-Нусрой»1*** и союзной ей «Исламской партии Туркестана» (запрещена в РФ).

Провинция Алеппо

Была опубликована более подробная информация о взрыве в городе Ахтарин в Северном Алеппо. Согласно сведениям военного источника в сети Telegram (NovostiDamask), одновременно детонировали два заминированных автомобиля. Отмечается, что целью первого взрыва являлось убийство спикера местного совета Халида Дибо, тогда как жертвой детонации второго СВУ стал имам мечети, состоявший в числе исламистов бандгруппы «Джебхат Аш-Шамия». Активисты вооруженной оппозиции по-прежнему обвиняют в случившемся курдов, осуществляющих подпольные вылазки на занимаемых поддерживаемыми Турцией формированиями территориях.

Между тем в районе шоссе, пролегающего между населенными пунктами Ямул и Кальджибрин, был застрелен молодой человек. Об этом сообщает информационное агентство Al Manar News. О личности погибшего и возможных нападавших на данный момент ничего неизвестно.

Провинция Идлиб

На границах «Большого Идлиба» продолжаются боевые вылеты ВКС РФ и ВВС Сирии. Согласно данным Twitter-канала (baladinetwork), сирийские военные самолеты атакуют огневые позиции исламистов на окраинах населенных пунктов Кафр Саджна, Шейх Мустафа и Ан-Накир. В то же время российская авиация работает недалеко от города Тафтаназ, а также в районе поселений Ар-Ракая и Кафр Овейд. Артиллерия Сирийской арабской армии (САА) тем временем ведет огонь по расположениям джихадистов поблизости от города Сфухен. Информация о возможных потерях боевиков в живой силе или военной технике пока уточняется. Напомним, несмотря на многократные попытки сирийских властей достичь мирного соглашения с боевиками, последние не перестают провоцировать столкновения в прифронтовой зоне, зачастую обстреливая мирные населенные пункты.

Провинция Ракка

Новостной портал Baladi-News сообщает о том, что фермеры, занимающиеся выращиванием сельскохозяйственных культур в оккупированных курдами районах Ракки, испытывают трудности при сбыте урожая. Отмечается, что рабочие вынуждены стоять в очередях к силосохранилищам по нескольку дней, а иногда и более недели. Кроме того, сирийцы сталкиваются со взяточничеством и кумовством. Сообщается, что в случае отказа фермера от уплаты запрашиваемой суммы урожай может быть намеренно испорчен, дабы сбить цену. Также зачастую курды приобретают товар по низкой цене, объявляя его бракованным, дабы затем перепродать.

Провинция Хасака

Агентство новостей Baladi-News сообщает о том, что «Демократические силы Сирии»**** (SDF) приступили к расселению лагеря «Аль-Ариша», расположенного в южной части региона. 300 человек из 42 семей покинули территорию пункта временного размещения и были вывезены в соседнюю провинцию Дейр-эз-Зор. Как известно, «Аль-Ариша» является одним из лагерей, в которых присутствует проблема перенаселения. На данный момент здесь остаются прочти девять тысяч гражданских лиц. Напомним, сирийские новостные порталы и источники в Twitter регулярно публикуют сообщения о бедственном положении перемещенных лиц в курдских лагерях. Так, чаще всего поступают данные о проблемах в «Аль-Холе», где постоянно наблюдается нехватка продовольствия, воды и медикаментов.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)