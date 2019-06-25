Гаврилов рассказал подробности об изгнании российской делегации из Грузии

Москва, 25 июня. Грузинская сторона не проявляла никакой агрессии, когда в Тбилиси готовилась сессия Международной ассамблеи православия. Об этом во вторник заявил Сергей Гаврилов, который должен был открыть мероприятие.

«Парламентарии приехали в Тбилиси, чтобы спокойно провести мероприятие, какой-либо агрессии на стадии подготовки нашего визита мы не ощущали. Грузинские радикалы требовали переизбрать президента ассамблеи православия и выдворить российскую делегацию из Грузии», — цитирует Гаврилова его пресс-служба.

По словам депутата, со стороны радикалов была организована масштабная информационная атака. Причем большое количество русофобских постов шло и идет до сих пор с «радужных аккаунтов». Гаврилов также счел своевременным указ президента РФ Владимира Путина, который распорядился с 8 июля прекратить авиасообщение с Грузией. По словам парламентария, в сложившихся условиях этот указ можно трактовать как объявление эвакуации россиян.

Ситуация в Грузии обострилась после того, как грузинская оппозиция организовала массовые беспорядки и сорвала выступление российской делегации на сессии Международной ассамблеи православия. Формальным поводом для возмущения послужило то, что открывающий заседание депутат Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера парламента Грузии. В итоге работа ассамблеи была прекращена, а российская делегация была вынуждена покинуть страну.

После этого протесты продолжились. Основные требования — отставка министра внутренних дел Георгия Гахарии в связи с применением полицейскими силы в первый день протестов, а также освобождение всех задержанных участников митинга.

Бывший председатель правительства России Сергей Степашин уверен, что беспорядки в Тбилиси были организованы Госдепартаментом США. По его словам, грузинские политики ничего не делают без согласования с американским послом.