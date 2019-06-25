МИД РФ посоветовал США задуматься о своем «безрассудном курсе» в отношении Ирана

Москва, 25 июня. США вот уже на протяжении двух лет нагнетают напряженность вокруг Ирана, вопреки своим же заверениям о приверженности диалогу с этой страной, заявили в МИД РФ.

Комментарий опубликован на официально сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Создается впечатление, что в Вашингтоне «сжигают мосты», — считают в МИД РФ.

Такие действия со стороны Белого дома в министерстве расценивают, как свидетельство того, что американское правительство пытается навязывать свою волю суверенным государствам.

«Властям США стоит задуматься, куда может привести безрассудный курс в отношении этой страны», — добавили в МИД.

Как сообщал ранее телеканал «Царьград», 24 июня президент США Дональд Трамп заявил, что подписывает указ о введении «жестких санкций» в отношении Ирана. Трамп уточнил, что ограничительные меры вводятся против верховного иранского лидера Али Хаменеи. Кроме того, в санкционный список попали ряд военных руководителей страны.

По словам Трампа, санкции могут «продлиться годы», отмечает НСН. Вице-президент США Майк Пенс заявил, что санкции стали ответом на сбитый иранцами беспилотник, а также на нападения на танкеры в Оманском заливе, в которых Штаты тоже винят Иран.

Сегодня ужесточение ограничительных мер прокомментировал президент Ирана Хасан Роухани. По мнению политика, Белый дом является «умственно отсталым».