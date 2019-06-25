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«ИноСМИ» ввело цензуру, удалив объективные комментарии ФАН

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«ИноСМИ» ввело цензуру, удалив объективные комментарии ФАН

Федеральное агентство новостей вновь столкнулось с проявлением идеологической цензуры, в этот раз против свободного распространения объективной информации выступило издание «ИноСМИ». Оно принадлежит МИА «Россия сегодня» и публикует переводы зарубежных изданий, в том числе СМИ США. Нередко публикации носят антироссийский, даже откровенно русофобский характер: во многих материалах Россию и ее политику безосновательно критикуют.

Наше издание начало комментировать посты сообщества «ИноСМИ» во «ВКонтакте» 29 мая. Уже 25 июня официальный аккаунт ФАН был заблокирован, а часть опубликованных комментариев — удалена.

Штатные сотрудники редакции ФАН пытались ознакомить подписчиков паблика «ИноСМИ» с ситуацией, которая разворачивается в Иране, и рассказать им об экономической ситуации в Соединенных Штатах Америки, так как она завязана на стоимость углеводородов.

Также наши сотрудники рассказывали гражданам о фейковом «расследовании» спецпрокурора Роберта Мюллера и вновь разгоревшемся российско-грузинском конфликте.

Чтобы не быть голословными, мы прикладываем к статье скриншоты комментариев.

Примеры опубликованных и удаленных комментариев ФАН

«ИноСМИ» ввело цензуру, удалив объективные комментарии ФАН

 

«ИноСМИ» ввело цензуру, удалив объективные комментарии ФАН

 

«ИноСМИ» ввело цензуру, удалив объективные комментарии ФАН

 

«ИноСМИ» ввело цензуру, удалив объективные комментарии ФАН

 

«ИноСМИ» ввело цензуру, удалив объективные комментарии ФАН

Депутат Государственной думы Евгений Федоров в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей подчеркнул, что удаление вполне безобидных, но при этом информативных комментариев может быть неслучайным.

«Специалисты в области политики знают: накануне решающих событий могут произойти странные изменения редакционной политики серьезных, в том числе государственных средств массовой информации», — рассуждает парламентарий.

Российский политик напомнил, как накануне антиконституционного государственного переворота на Украине провластные СМИ вдруг начали резко критиковать действующую власть.

«Подобный феномен наблюдался на Украине за два-три месяца до Майдана, когда крупнейшие СМИ в Киеве, которые [экс-президент Украины Виктор] Янукович контролировал, вдруг на него ополчились. Это означает, что существуют силы, которые серьезно влияют на редакционную политику, в том числе государственных средств массовой информации», — подытожил Евгений Федоров.

Таким образом, можно констатировать, что свобода слова в России существует только тогда, когда ее охраняет государство или владельцы/редакторы патриотических СМИ. К сожалению, принципов свободы слова придерживается крайне ограниченное количество изданий.

Так, например, идеологическую цензуру в отношении ФАН ввели The Bell, The Insider, «Настоящее время»«Медиазона»«Новая газета»RTVI«Сноб»«Эхо Москвы»«Дождь», «Радио Свобода», «Деловой Петербург» и TJournal, Meduza, «Росбалт», Republic.

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Автор: Сергей Петров
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