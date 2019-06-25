«ИноСМИ» ввело цензуру, удалив объективные комментарии ФАН

Федеральное агентство новостей вновь столкнулось с проявлением идеологической цензуры, в этот раз против свободного распространения объективной информации выступило издание «ИноСМИ». Оно принадлежит МИА «Россия сегодня» и публикует переводы зарубежных изданий, в том числе СМИ США. Нередко публикации носят антироссийский, даже откровенно русофобский характер: во многих материалах Россию и ее политику безосновательно критикуют.

Наше издание начало комментировать посты сообщества «ИноСМИ» во «ВКонтакте» 29 мая. Уже 25 июня официальный аккаунт ФАН был заблокирован, а часть опубликованных комментариев — удалена.

Штатные сотрудники редакции ФАН пытались ознакомить подписчиков паблика «ИноСМИ» с ситуацией, которая разворачивается в Иране, и рассказать им об экономической ситуации в Соединенных Штатах Америки, так как она завязана на стоимость углеводородов.

Также наши сотрудники рассказывали гражданам о фейковом «расследовании» спецпрокурора Роберта Мюллера и вновь разгоревшемся российско-грузинском конфликте.

Чтобы не быть голословными, мы прикладываем к статье скриншоты комментариев.

Примеры опубликованных и удаленных комментариев ФАН

Депутат Государственной думы Евгений Федоров в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей подчеркнул, что удаление вполне безобидных, но при этом информативных комментариев может быть неслучайным.

«Специалисты в области политики знают: накануне решающих событий могут произойти странные изменения редакционной политики серьезных, в том числе государственных средств массовой информации», — рассуждает парламентарий.

Российский политик напомнил, как накануне антиконституционного государственного переворота на Украине провластные СМИ вдруг начали резко критиковать действующую власть.

«Подобный феномен наблюдался на Украине за два-три месяца до Майдана, когда крупнейшие СМИ в Киеве, которые [экс-президент Украины Виктор] Янукович контролировал, вдруг на него ополчились. Это означает, что существуют силы, которые серьезно влияют на редакционную политику, в том числе государственных средств массовой информации», — подытожил Евгений Федоров.

Таким образом, можно констатировать, что свобода слова в России существует только тогда, когда ее охраняет государство или владельцы/редакторы патриотических СМИ. К сожалению, принципов свободы слова придерживается крайне ограниченное количество изданий.

Так, например, идеологическую цензуру в отношении ФАН ввели The Bell, The Insider, «Настоящее время», «Медиазона», «Новая газета», RTVI, «Сноб», «Эхо Москвы», «Дождь», «Радио Свобода», «Деловой Петербург» и TJournal, Meduza, «Росбалт», Republic.