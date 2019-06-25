Кикабидзе раскритиковали за «мерзопакостные» слова о «Кремле-оккупанте»

Народный артист Грузинской ССР, Заслуженный артист Украины Вахтанг Кикабидзе вновь обвинил Россию в «оккупации» части Грузии, а также позволил себе оскорбительные высказывания в адрес президента РФ. В комментарии Русской службе BBC News 80-летний Кикабидзе заявил, что в Грузии нет русофобии, при этом обвинив в обострении ситуации российскую делегацию, прибывшую в Тбилиси на Межпарламентскую ассамблею православия.

«Русофобии в Грузии нет, это мерзопакостно было придумано этой делегацией, что приехала. 20% территории Грузии оккупировано Кремлем», — заявил известный артист, режиссер и певец.

По версии звезды фильма «Мимино», Россия якобы хочет «прибрать к рукам эту маленькую республику [Грузию]».

«Россия сделала то же самое на Украине, делала и в Грузии», — утверждает Кикабидзе, комментируя информацию о приостановке авиасообщения между его страной и РФ.

Антироссийские высказывания Кикабидзе с горечью прокомментировал член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме, блогер Вадим Манукян, предки которого являются выходцами из Грузии.

«Так уж повелось, что артисты нередко являются выразителями мнений, — отметил Манукян в комментарии Федеральному агентству новостей. — Лицедеи порой весьма активно высказываются на те или иные политические темы, при этом, чаще всего, в политике совершенно не разбираясь. И как же грустно сознавать, что в такой приятной, теплой и гостеприимной Грузии выразителем подобного мнения и русофобских взглядов является Вахтанг Кикабидзе! Мне кажется, если бы Фрунзик Мкртчян был бы жив и услышал, какие заявления делает его партнер по фильму «Мимино», наверняка сгорел бы со стыда!»

По словам Манукяна, мудрые люди объединяют страны, а безответственные — сеют между ними рознь, и Кикабидзе тут сыграл далеко не лучшую роль в своей жизни.

«На фоне русофобской истерики в Грузии Кикабидзе со своими, выражаясь его же словами, «мерзопакостными» заявлениями о «Кремле-оккупанте» проявил себя безответственно, — говорит Манукян. — Не политические темы ему нужно обсуждать, которые наши страны разделяют, а общечеловеческие, которые нас объединяют».

К бурному негодованию Вахтанга Кикабидзе из-за приостановки авиасообщения России с Грузией Манукян отнесся недоверчиво.

«Чем это его приостановка полетов между Россией и Грузией так оскорбила?! Он что, собирался лететь в Москву? Нет! Он открыто заявляет, что ноги его в России не будет, пока у власти [президент РФ Владимир] Путин», — напоминает блогер нередкие оскорбительные заявления Кикабидзе в адрес России и ее руководства.

Антироссийская политика нынешнего Тбилиси для Манукяна — тема очень болезненная.

«Для меня Грузия — не просто абстрактная страна, а место, где похоронены мои бабушка и дедушка. Страна, где я проводил каждое лето своего детства. Именно поэтому я знаю настоящую Грузию и грузин. Кикабидзе с его высказываниями выглядит там инородным телом», — говорит Вадим Манукян.

Напомним, Вахтанг Кикабидзе, которого в России знали и любили как звезду фильмов Георгия Данелии «Не горюй!» и «Мимино», а также исполнителя песен, часто позволяет себе антироссийские жесты и высказывания. Так, десять лет назад Кикабидзе отказался от российского ордена «Дружбы» в связи с конфликтом в Южной Осетии в августе 2008 года и отменил все концерты в Москве. Артист тогда заявил, что, несмотря на уважение к русскому народу, в связи с военными действиями РФ против Грузии он не может принимать российские награды и выступать в России с концертами. С тех пор Кикабидзе больше не посещал Россию, хотя тут у него остается много поклонников.

В октябре 2014 года после госпереворота на Украине и начала там гражданской войны Кикабидзе в одном из интервью заявил:

«Если бы я был молодым, тоже был бы в АТО».

Говоря об Украине, Кикабидзе неоднократно оскорбительно отзывался о президенте России и открыто поддерживал действия киевских властей.

Напомним, в ответ на захлестнувшую Грузию русофобскую истерию и массовые беспорядки, инспирированные Западом, Россия приостановила воздушное сообщение с этой страной ради обеспечения безопасности российских граждан.

Катализатором давно готовящихся провокаций под антироссийскими лозунгами стал инцидент 20 июня в грузинском парламенте. Во время Межпарламентской ассамблеи православия председательствовавший депутат Госдумы Сергей Гаврилов по приглашению организаторов мероприятия занял кресло спикера местного парламента, что вызвало резкие протесты части грузинских политиков. Беспорядки продолжились на улицах Тбилиси и не утихают до сих пор. Сам Гаврилов и некоторые другие представители России, находившиеся в Грузии, подверглись нападениям местных радикалов.

В ответ президент РФ Владимир Путин своим указом приостановил авиасообщение с Грузией с 8 июля. Запрет касается российских и грузинских авиакомпаний. В президентском указе говорится, что запрет вводится в целях обеспечения национальной безопасности России. Президент поручил правительству помочь вернуть на родину россиян, находящихся в Грузии. Туроператорам рекомендовано воздержаться от продажи путевок в эту страну.