Пострадавший от рук московского отравителя объяснил, почему принял напиток от незнакомца

Москва, 25 июня. Один из пострадавших от рук отравителя, действовавшего в Москве и грабившего потерявших сознание жертв, объяснил, почему принял предложение угоститься напитком от незнакомца.

Молодой человек рассказал, что проводил время с друзьями на Чистопрудном бульваре, когда в их компании неожиданно появился еще один человек. Незнакомца, представившегося Муратом, приняли за «знакомого знакомых».

«Ой, а не хотите глотнуть «Фанты»?» — невзначай предложил он новым друзьям.

После этого, рассказал собеседник телеканала «360», он оказался в коме. Как затем вспоминали очевидцы, злоумышленник начал собирать вещи потерявших сознание в свою сумку, объясняя это тем, что имущество пострадавших молодых людей может потеряться.

«Но ему не поверили, скрутили его и дождались полиции», — рассказал собеседник издания.

Он уточнил, что отравитель был в очках, кепке и с рыжей бородой. Он описал его как худощавого мужчину ростом приблизительно 175 сантиметров.

Пострадавший от рук грабителя провел в больнице пять дней, врачи диагностировали отравление алкоголем и «неизвестным психоактивным веществом». Молодой человек в настоящее время чувствует себя нормально.

Как сообщил накануне источник Федерального агентства новостей в правоохранительных органах, сотрудники полиции задержали в Басманном районе столицы мужчину, который травил прохожих газировкой, а затем грабил их. С подозреваемым работают следователи, выясняется точное количество его жертв.

В полиции уточнили, что он пока проходит только по четырем эпизодам, однако со временем их может стать больше. В ходе обысков правоохранители обнаружили у мужчины пакетики с порошкообразным веществом и, предположительно, похищенные у горожан вещи.

Между тем интернет-газета The Village сообщила о нескольких десятках подобных случаев, произошедших в течение двух месяцев. Издание указывает, что свои преступления отравитель совершал в районе Чистых прудов, парка «Горка» и общественного пространства «Яма», предлагая жертвам различные напитки.