В Киеве предсказали, что партия Порошенко не попадет в новую Раду

Ведущие киевские политологи предсказали основные тенденции на предстоящих 21 июля парламентских выборах. По мнению аналитика Руслана Бортника, главную роль в ходе предстоящей кампании сыграет связка политических партий и федеральных массмедиа. А наибольшие шансы победить на выборах имеют партии, не связанные с предыдущей властью. Корреспондент Федерального агентства новостей передает из Киева.

Глава украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник напомнил, что 25 июня — последний срок регистрации кандидатов и партийных списков на выборы. По данным свежих социологических опросов, пока что в Верховную раду проходят пять партий — это президентская партия «Слуга народа», «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Голос» Святослава Вакарчука, «Батькивщина» Юлии Тимошенко и партия «Европейская солидарность» под предводительством экс-президента страны Петра Порошенко.

При этом украинские социологи наблюдают интересную тенденцию — в то время как рейтинг партии «Голос» за последний месяц вырос практически в 2 раза, у «Слуги народа» популярность застыла на уровне 45-46%. А у «Европейской солидарности», в руководство которой, помимо Порошенко, вошли Андрей Парубий, Ирина Геращенко и другие «старые лица», рейтинги балансируют на грани «проходного барьера» в 5% и имеют тенденцию к понижению.

«Сегодня лицо выборов и сам ход избирательной кампании определяют три основных тренда, — заявил Бортник. — Первый тренд — это «инерция президентских выборов». Все партии, у которых были серьезные и популярные кандидаты на прошедших выборах лидера Украины, сегодня находятся на вершине парламентского избирательного рейтинга. Второй тренд — это наличие раскрученного бренда, как у «Слуги народа», «Батькивщины» или «Оппоплатформы». Наконец, третий важный тренд — это наличие подконтрольных партии (или аффилированных с ней) массмедиа».

По мнению Бортника, как минимум у четырех ведущих партий Украины есть своя «кнопка». У «Слуги народа» — это телеканал «1+1», у «Оппоплатформы» — телеканалы «112 Украина», NewsOne, «Интер» и ZIK, у «Голоса» — медиахолдинг миллиардера Виктора Пинчука (прежде всего телеканал ICTV), а у «Европейской солидарности» — медиаресурсы Порошенко (телеканалы «Прямой» и «Пятый»).

«Немного выпадает из этой картины «Батькивщина» Юлии Тимошенко, которая перманентно присутствует на большинстве этих платформ, имея твердые договоренности с их владельцами, — отмечает политолог. — В любом случае эти три тренда определяют сегодня ход парламентской избирательной кампании на Украине».

По поводу рейтингов Бортник сообщил — специалисты УИАМП проанализировали более 20 отчетов разных социологических центров. По сводным данным, рост более 10% от результата месячной давности показали партии «Голос», «Слуга народа» и «Оппозиционная платформа — За жизнь».

«Самый успешный электоральный проект в плане позитивной динамики — это «Голос» Святослава Вакарчука. Его рейтинги за месяц возросли вдвое, — констатировал глава УИАМП. — Мы объясняем это тем, что данная сила является «антиподом» президентской «Слуги народа», только антиподом в национал-демократическом лагере. По сути, ее лидер — тоже успешный шоумен, певец и композитор Святослав Вакарчук. Приметы этой партии — та же «несистемность», неполитизированность и некоррумпированность, как и у «Слуги народа». Но при этом партия Вакарчука гораздо более ориентирована на националистического избирателя. Поэтому она так успешно «поедает» рейтинги «Европейской солидарности» Порошенко и его подручных. Более того, одновременно «Голос» «поедает» рейтинги и откровенно националистической «Свободы» Тягнибока, и «Батькивщины» Тимошенко, и даже «Гражданской позиции» Гриценко, вкупе с «Самопомощью» Садового. По сути, партия «Голос» в преддверии парламентских выборов превратилась в этакий «электоральный пылесос», который впитывает голоса надоевших избирателям конкурентов».

По мнению Бортника, дальнейший электоральный прогресс «Голоса» может привести к тому, что такие партии, как «Самопомощь», «Гражданская позиция» и, главное, «Европейская солидарность» Порошенко могут просто не попасть в следующий состав Рады. По подсчетам экспертов УИАМП, эта проблема особенно актуальна для ЕС, которая за последний месяц потеряла более 30% своих рейтингов.

«Тренд на падение популярности «партии старых политиков», доведших Украину до края пропасти, виден достаточно ярко, — говорит Бортник. — И уже через две недели социология может показать, что ЕС точно не проходит в парламент. Кроме того, наши аналитики отмечают заметное «торможение» рейтингов президентской «Слуги народа».

На мой взгляд, это связано как минимум с двумя факторами. Первый фактор — это исчерпание данной электоральной ниши, то есть голосов людей, которые деполитизированы, ориентированы на «построение Европы внутри страны», и при этом симпатизирующих лично Зеленскому. Верхняя граница этой ниши — около 50% электората».

По мнению аналитика, те украинцы, которые голосовали против Порошенко во втором туре президентских выборов и в итоге принесли Зеленскому 73% голосов, сегодня во многом переориентируются на другие политические проекты в ходе парламентских выборов.

«Второй фактор, способствующий падению рейтингов «Слуги народа», — это досадные ошибки, которые допускают президент и его команда, — считает Бортник. — Самой грубой ошибкой в этом плане я лично считаю заявление по поводу тарифов на газ. Напомню, в мае один из помощников Зеленского публично заявил, что «президент пошутил, когда в ходе кампании пообещал снизить газовые тарифы». Это и сейчас весьма болезненно воспринимается простыми украинцами, а что будет осенью — даже сложно спрогнозировать».

Кроме того, политолог считает ошибкой властной команды намеренное «выпячивание» прозападного курса Украины. Это уже привело к серьезному оттоку наиболее идеологизированной части электората на востоке и юге Украины.

«Также, по нашим подсчетам, небольшие теоретические шансы на попадание в парламент имеет «Союз правых» (объединение националистов на базе партии «Свобода»). Возможно — «Аграрный проект» и, что менее вероятно, но тоже возможно — какие-то региональные общественные движения, — добавляет политолог. — Шансов у них немного, но они есть. Тем не менее вся интрига выборов и главный их результат определятся в мажоритарных округах. В конце концов, по закону там будут разыграны 199 депутатских мест».

По словам главы УИАМП, что именно происходит в мажоритарных округах, пока мало кто понимает даже среди аналитиков. По мнению Бортника, в большинстве округов, скорее всего, также победит президентская партия «Слуга народа», но с каким конкретно результатом — сегодня не возьмется сказать никто.

«Тем не менее я не исключаю, что за счет мажоритарных округов в Раде может быть сформировано еще несколько политических сил, — говорит эксперт. — При этом я не думаю, что сегодня вопрос избирательного барьера окончательно закрыт. При определенных условиях нынешняя планка в 5% голосов избирателей еще может быть снижена. По нашей информации, дискуссия по этому поводу в кулуарах власти еще ведется. И договоренности между президентом и парламентом по поводу снижения «проходного барьера» в Раду еще вполне возможны. Если это произойдет, то игроков на украинском политическом поле в ближайшие годы будет больше, чем пять».

Также, по мнению Бортника, после предстоящих выборов в Раду правящая коалиция в ней будет явно пропрезидентской.