ФАН объявляет победителей в специальных номинациях конкурса «Хорошие новости России»

Конкурсная комиссия Федерального агентства новостей приняла решение учредить две дополнительные номинации в журналистском конкурсе «Хорошие новости России» и наградить победителей.

В рамках конкурса в редакцию пришли тысячи материалов — новости, репортажи, интервью, соответствующие тематике каждой из пяти объявленных номинаций: «Наука и инновации», «Экономика страны или региона», «Спорт», «Общество и социальные проекты», а также «Герои современности». Эксперты отобрали лучшие работы и объявили победителей в этих категориях.

После того как читатели выбрали победителей в каждой из номинаций, конкурсная комиссия приняла решение отметить специальным призом еще две работы. Так получилось, что обе они посвящены теме здравоохранения.

В первой мы решили отметить журналистов-юниоров — тех, кто младше 20 лет. Победителем стал материал «Убить рак, не убив пациента»: что такое протонная терапия», который прислала Анастасия Романова из Петербурга. Работа участвовала в отборе по теме «Наука и инновации».

19-летняя девушка взяла интервью у Аркадия Столпнера, председателя правления Медицинского института имени Сергея Березина в Петербурге. В беседе с Романовой эксперт рассказал о протонной терапии — одном из самых эффективных способов лечения в онкологии в современном мире.

Также члены жюри определили материал, который произвел самое сильное впечатление. Победителем второй номинации стала работа журналистки из Красноярского края Елены Лалетиной «Рак отступит», представленная в номинации «Герои современности».

Лалетина познакомила читателей с реаниматологом Березовской районной больницы Ростиславом Степанчуком. Улыбчивый 28-летний врач каждый день спасает жизни пациентов медучреждения. Однако немногие знают, что молодому человеку в 15 лет пришлось бороться и за свою жизнь: у него обнаружили рак. Юноша не сдался — не жалея сил, стал бороться со страшной болезнью и победил.

Редакция Федерального агентства новостей поздравляет победителей!

Конкурс «Хорошие новости России» стартовал в День России 12 июня. С помощью него Федеральное агентство новостей решило поддержать российских журналистов региональных СМИ, которые продвигают конструктивную новостную повестку и позитивные новости из жизни страны.

Второй этап конкурса продлится до конца года. Для участия в нем до 31 декабря необходимо прислать материалы на указанные выше темы. Работы должны быть опубликованы с 1 июня по 31 декабря.

По окончании приема заявок будет составлен шорт-лист из 100 лучших работ, выбранных экспертной комиссией. Затем пройдет голосование среди читателей ФАН, которые определят победителей.