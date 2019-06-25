Минпромторг рассказал, как оплачиваются командировки чиновников

Москва, 25 июня. Министерство промышленности и торговли РФ пояснило ситуацию с командировочными расходами главы ведомства Дениса Мантурова. Там пояснили, что оплата услуг гостиниц для министров, их заместителей и членов правительственных делегаций возмещается по фактическим расходам чиновников.

Для всех остальных госслужащих вводится предельно допустимая норма возмещения расходов на проживание в гостинице. К примеру, предельная стоимость гостиничного номера для командировок в Китай составляет 120 долларов в сутки. Официальный представитель Минпромторга добавил, что хотя у министров такого ограничения нет, Счетная палата все равно следит за их расходами, передает ТАСС.

Напомним, что ранее «организация «Трансперенси Интернешнл — Россия» опубликовала материал, в котором утверждается, что в 2016 году Мантуров потратил 1,388 млн рублей из бюджета на то, чтобы оплатить одну ночь в отеле Шанхая.