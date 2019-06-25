ВКС РФ уничтожили главарей группировки, причастной к обстрелам базы «Хмеймим» в Сирии

В результате авиаудара ВКС РФ, нанесенного по одному из ключевых опорных пунктов боевиков из группировки «Джейш Аль-Изза» в окрестностях города Аль-Латамина, ликвидированы 11 исламистов. Причем многие из них — высокопоставленные главари бандформирования, передает на своем канале в Telegram военный корреспондент Олег Блохин. Подробнее об итогах боевого вылета российской авиации читайте в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Количество раненых боевиков еще уточняется. Однако уже точно известно, что среди уничтоженных — заместитель лидера «Джейш Аль-Иззы» Ваиль Джеддак Мустафа, наиболее известный под позывным Абу Хасан. Также устранены полевой командир Джамиль Бадр Ас-Салех и так называемый шариатский судья Али Алиях.

Тем временем верховный главарь исламистской организации Джамиль Шахади Ас-Салех получил серьезное сквозное ранение в грудь. Он был вывезен на территорию Турции. О том, что увечья тяжелые, стало понятно после того, как лидер не смог сам публиковать записи на своей странице в Twitter. Вместо него с заявлениями выступал его брат.

Гибель значительной и головной части командного состава бандформирования, а также тяжелое состояние главаря в результате ран подтверждают и сами члены «Джейш Аль-Иззы» в подконтрольных ресурсах в соцсетях.

Напомним, что данная группировка, базирующаяся преимущественно в районе Аль-Латаминского выступа на севере Хамы, причастна к обстрелам базы «Хмеймим» и к гибели российского военного, о чем боевики формирования не раз заявляли в своих медиапорталах и за что открыто брали на себя ответственность.

Тем не менее на фоне данного боевого вылета ВКС РФ и его последствий спеси и бахвальства у этих исламистов, безусловно, заметно поубавится, уверен российский военный корреспондент.

«Джейш Аль-Изза» играет ключевую роль в поддержании обороны боевиков на южном и самом ответственном фланге Идлибской зоны деэскалации. Аль-Латаминский выступ является одним из главных форпостов так называемой вооруженной оппозиции в Сирии, он находится в оккупации с 2012 года и очень тщательно укреплен.

Доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов предполагает, что падение командного состава группировки с большой долей вероятности приведет к разобщению и внутренней борьбе за посты главарей в «Джейш Аль-Иззе». Это, в свою очередь, принципиально ослабит линию сопротивления радикалов на севере Хамы.

«Данная операция ВКС РФ оказалась очень успешной и значимой, поскольку группировка контролирует очень важные районы в Идлибской зоне, а ликвидация ее руководства вполне скоро может спровоцировать потерю там единства и четкой иерархии внутреннего управления, что облегчит наступление Сирийской арабской армии (САА) и освобождение региона. При этом члены данного формирования имели прямые связи с террористами «Джебхат ан-Нусры»1 (деятельность запрещена в РФ), а зачастую они непосредственно совместно с ними действовали в атаках против войск САР», — напомнил эксперт.

Он также обратил внимание на то, что «Джейш Аль-Изза» тесно взаимодействует с Турцией, о чем говорит отправка туда раненого главаря. Востоковед отметил, что во многом именно за счет Анкары и других иностранных сил у этой и других джихадистских организаций все еще есть ресурсы для продолжения войны в арабской республике.

«В целом у боевиков пока до сих пор есть возможность серьезно сопротивляться в Идлибе. По разным данным там находятся от 35 тысяч радикалов и больше. Но главный фактор, который в большей степени определяет судьбу провинции, — политический. Ведь вливания все новых и новых ресурсов в местные группировки со стороны западных и региональных внешних сил, в частности — Турции, по-прежнему держат радикалов на плаву. Поэтому очень важно, что РФ оказывает не только военное воздействие на террористов на северо-западе Сирии, но и ведет масштабный переговорный процесс по урегулированию ситуации в стране, и в том числе в Идлибе», — подытожил Борис Долгов.

1 Организация запрещена на территории РФ.