Тбилиси, 25 июня. Национальная валюта Грузии достигла исторического минимума после запрета авиасообщения с РФ.

По данным национального банка Грузии, 25 июня курс лари к доллару составил 2,79, что на 0,0147 меньше по сравнению с предыдущим значением. При этом банки пока сохраняют старый курс на уровне 2,84 лари за доллар. В обменных пунктах в Тбилиси один доллар можно обменять на 2,85-2,86 лари.

Падение грузинской валюты началось 21 июня после того, как президент РФ Владимир Путин принял решение о прекращении авиасообщения с Грузией с 8 июля. Российский лидер запретил российским авиакомпаниям полеты в Грузию из-за антироссийских протестов в Тбилиси. Поводом для беспорядков стала провокация грузинской оппозиции во время заседания Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы обвинили российского депутата в том, что он сел в кресло спикера парламента Грузии в соответствии с протоколом, составленным грузинской стороной.

Эксперты сходятся в том, что к организации массовых протестов в столице Грузии причастны представители США, которые заинтересованы в популяризации антироссийских настроений. Об этом свидетельствуют провокационные высказывания старшего директора Центра имени Байдена Университета Пенсильвании Майкла Карпентера. Он заявил, что «в один прекрасный день Грузия может проснуться и обнаружить не 20%, а 100% оккупированных территорий».

Ранее в Грузии подсчитали убытки от прекращения авиасообщения с Россией. По предварительным данным, Тбилиси потеряет около 750 миллионов долларов. Общие траты российских туристов в Грузии с начала 2019 года составили 1,1 миллиарда долларов — это 33% от расходов всего туристического потока, который приходится на страну.