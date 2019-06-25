К чему могут привести массовые протесты в Алжире? ФАН-ТВ

Восемнадцатую неделю в Алжире продолжаются массовые протесты. Многотысячные демонстрации изначально направленные на отставку президента Абделя Бутефлики продолжаются дальше, не удовлетворившись достигнутойцелью. Несмотря на отставку президента, который правил Алжиром 20 лет, жители североафриканского государства требуют фундаментальных демократических реформ. В Москве эксперты обсудили сложившуюся в Алжире ситуацию.

«Не прекращаются социальные волнения, не прекращается общественное возмущение политическим классом в целом. Это демонстрирует еще и то, что широкая антикоррупционная кампания против бывшего клана президента Бутефлика не встречает должного понимания у всех слоев населения, которые выходят на улицы городов. Это говорит о том, что определенного рода действия по аресту государственных деятелей, крупных бизнесменов воспринимаются лишь как попытки оккупировать кризисные явления, но не решить проблему. Для значительной части населения решение проблемы связано с кардинальным пересмотром политической системы», — отмечает старший преподаватель Департамента политической науки НИУ ВШЭ, эксперт Российского совета по международным делам Григорий Лукьянов.

Кардинальных перемен, вот чего хотят жители Алжира и уже более четырех месяцев требуют этого своими протестами. Несмотря на то, что протесты в стране не прекращаются, крупных нарушений общественного порядка не было.

«Хотя он и затянулся, этот процесс, но крупных эксцессов пока не наблюдается и это позитивный момент, и в регионе это воспринимается также достаточно позитивно», — подчеркивает ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.

Уже бывший президент Алжира Абдель Бутефлика ушел в отставку второго апреля. Несмотря на то, что свержение нынешней власти являлось главной целью протестов, они все еще продолжаются, а страна находится в состоянии острого политического кризиса. Досрочные выборы президента страны, ранее назначенные на четвертое июля, перенесены на неопределенный срок. По словам экспертов, в сложившейся ситуации выборы оттягивать нельзя.

«В случае затягивания решения конституционного кризисного положения со сменой власти в Алжире радикальные исламисты могут воспользоваться этой ситуацией и начать действовать более активно»,— полагает Борис Долгов.

Помимо внутренних угроз, отсрочка выборов может привести не только к потере контроля над государством, но и к серьезной нестабильности на неопределенный срок.

«Решения, принимаемые высшим военным политическим руководством Алжира, в нынешних условиях выглядят вполне логичными, своевременными и отвечающими требованиям. Для военного руководства Алжира очевидно, что в случае, если контроль над процессом будет потерян, если ситуация перейдет в неконтролируемое русло, то Алжир пополнит число государств, где разрастается серьезного рода нестабильность», — настаивает Григорий Лукьянов.

Напомним, протесты жителей начались в феврале 2019 года. Они были направлены против выдвижения уже бывшего президента Алжира на пятый срок. За это время были ранены несколько сотен человек. Эти акции стали крупнейшими со времен арабской весны 2011 года.



