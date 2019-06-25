Кремль раскрыл темы телефонной беседы Путина и Лукашенко

Москва, 25 июля. Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили предстоящие контакты на высшем уровне. Темы беседы раскрыли в Кремле.

Как уточнили в пресс-службе, лидеры двух стран обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. При этом, как уточняли ранее представители президента Белоруссии, Лукашенко пригласил российского лидера на закрытие Европейских игр.

Президент РФ, как указывалось в сообщении, положительно ответил на предложение коллеги. Путин приедет в Минск в воскресенье, сразу после саммита G20 в японской Осаке.

В белорусской столице с 21 по 30 июня проходят Европейские игры. В соревнованиях по 15 видам спорта примут участие более трех тысяч спортсменов. Российский лидер приедет на закрытие 30 июня, до этого он проведет несколько встреч на полях саммита «Большой двадцатки», который пройдет в японском городе Осака с 28 по 29 июня.

Как уточнил во вторник официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков, не исключено, что на саммите состоится встреча Путина с главой Белого дома Дональдом Трампом. По его словам, подготовка к переговорам ведется в настоящее время.

Напомним, ранее Лукашенко вручил орден Дружбы народов главе Чечни Рамзану Кадырову и назвал его своим братом. Указ о награждении политика белорусский лидер подписал в августе прошлого года. Глава республики удостоен ордена «за значительный личный вклад в укрепление дружественных отношений и всестороннего сотрудничества».