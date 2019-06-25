Москва, 25 июня. Российский артист разговорного жанра Ефим Шифрин опубликовал в Instagram архивное фото с продюсером Бари Алибасовым и лидером группы «Машина времени» Андреем Макаревичем.

Ефим Шифрин показал фото с блондином Алибасовым. Он позирует таким образом, как будто что-то кричит в ухо юмористу.

«Три мира — три Шапиро», — подписал снимок артист.

Опубликованная Шифриным фотография подтверждает эпатажность знаменитого продюсера. Поклонники Алибасова считают, что их кумир всегда был ярким человеком.

«Алибасов как всегда король пиара», — написали пользователи.

В начале июня основатель группы «На-На» по ошибке выпил средство для очистки труб вместо йогурта. Несколько недель он находился в тяжелом состоянии.

А после того, как Бари Алибасов вышел из комы, он встретился с журналистом Андреем Малаховым. При этом продюсер вел себя не совсем адекватно.

Шифрин считает, что и в этот раз Алибасов хочет повторить трюк с исцелением. Он напомнил, как несколько лет назад продюсер пришел на телевизионное шоу в очках и с тростью, симулируя слепоту. А потом он сообщил, что вполне здоров.