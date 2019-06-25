Ученые обнаружили новую угрозу, исходящую от смартфонов

Москва, 25 июня. Мобильные телефоны уже давно вызывают тревогу у медиков из-за своего излучения. Однако это не единственная опасность, которая исходит от мобильного устройства.

Ученые из Западного университета Сан-Паулу пришли к выводу, что смартфоны являются хорошей средой для всевозможных инфекций и бактерий, устойчивых к лечению. Речь идет о телефонах врачей, медсестер, студентов медицинских вузов и других медицинских работников. На их гаджетах было обнаружено множество опасных мироорганизмов, включая золотистый стафилококк, который может вызвать как обычные кожные заболевания, вроде угрей, так и серьезные болезни, вроде пневмонии.

Причем исследование показало, что 85% обнаруженных на смартфонах медицинского персонала бактерий устойчивы к пенициллину, а 50% способны закрепляться на поверхностях, сообщает портал Medical Press. Все это создает серьезную угрозу распространения инфекционных заболеваний, поскольку врачи и медсестры пользуются смартфонами не только на работе.

«Широкое использование сотовых телефонов в больницах и медучреждениях вызывает серьезное беспокойство, касающееся распространения внутрибольничных инфекций, особенно в тех местах, где должны соблюдаться высокие стандарты гигиены — например, в операционных», — отметила профессор университета Сан-Паулу Лиззиан Кретли.

В то же время она признала важную роль, которую играет смартфон в работе врачей. Он не только позволяет им всегда оставаться на связи, но и помогает осуществлять поиск медицинской информации.