Назван размер первой зарплаты Зеленского на посту президента

Киев, 25 июня. Первая заработная плата Владимира Зеленского с момента его вступления на пост президента Украины составила 12,7 тысячи гривен (483 доллара). Об этом сообщили в администрации главы государства.

«Зеленскому в мае 2019 года с момента вступления на пост начислено в размере должностного оклада 12 727 гривен», — сумму назвало издание «Фактор» со ссылкой на ответ госоргана.

Согласно документу, из оклада удержали 2,4 тысячи гривен (94 доллара) обязательных сборов и налогов, а зарплата была депонирована — передана на сохранение.

Шестой президент Украины вступил в должность в Верховной раде в Киеве утром 20 мая. Зеленский официально занял высший административный пост страны. После принятия присяги он объявил, что распускает Верховную раду, а также призвал уйти в отставку руководителей ряда силовых ведомств и объявил о досрочных выборах.

Накануне команда Зеленского опубликовала видео, в котором перечислила 20 достижений главы государства за первый месяц работы. В результаты его деятельности записали открытие улицы Банковая для людей и отказ Киева от прямых переговоров с Донецкой и Луганской народными республиками.

Напомним, Зеленский задекларировал 9,7 миллиона гривен (около 370 тысяч долларов) в прошлом году, а также квартиру, дом и несколько номеров в отеле. Из документа, размещенного на сайте Национального агентства по противодействию коррупции, стало известно также, что политик имеет права собственности в таких компаниях, как «Студия Квартал-95» и «Киноквартал».