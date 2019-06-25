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В России станет больше семей с детьми, получающих пособия

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В России станет больше семей с детьми, получающих пособия

Москва, 25 июня. Госдума приняла в первом чтении проект об изменении правил выплат детских пособий, передает корреспондент Федерального агентства новостей. 

«Вносится изменение в закон, который определяет и устанавливает порядок назначения выплат на первого и второго ребенка, введенных с 1 января 2018 года.

Предполагается изменить порог уровня доходов, при котором семьям назначается эта выплата — с полуторакратной величины среднедушевого дохода до двукратной величины среднедушевого дохода», — рассказала об инициативе замминистра труда и социальной защиты РФ Светлана Петрова.

Предполагается, что в случае принятия такого закона численность населения, которая может получить эти выплаты, потенциально увеличится в полтора раза, добавила представитель правительства.

В России станет больше семей с детьми, получающих пособия

«Сейчас это 45,7% от общего числа родившихся детей — первых и вторых. При принятии этого законопроекта численность увеличится до 68%», — уточнила Петрова. 

Она также напомнила, что проект был подготовлен в рамках исполнения перечня поручений президента России Владимира Путина, данных в ходе обращения к Федеральному собранию 20 февраля 2019 года. 

В случае принятия закон вступит силу с 1 января 2020 года.

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Автор: Сергей Петров
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