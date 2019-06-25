Суд Австрии одобрил экстрадицию украинского миллиардера Фирташа в США

Вена, 25 июня. Верховный суд Австрии одобрил экстрадицию в США украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, обвиняемого в подкупе официальных лиц.

По данным следствия, Фирташ участвовал в подкупе официальных лиц для того, чтобы получить контракт на поставку титана американскому авиаконцерну Boeing. Окончательное решение об экстрадиции примет министр юстиции Австрии Клеменс Яблонер.

Ранее Генпрокуратура Австрии оспорила решение Высшего земельного суда о передаче Фирташа США. В австрийской прокуратуре отметили, что суд низшей инстанции не учел наличие политических мотивов США при подаче запроса на экстрадицию. Во вторник Верховных суд Австрии счел требование Генпрокуратуры страны несостоятельным и подтвердил экстрадиции украинца.

Фирташ находится в Австрии с 2014 года. Адвокаты обвиняемого отмечают, что в США его может сдать слишком суровое наказание из-за политического аспекта. В настоящий момент Вена ждет решения Европейского суда по жалобе Фирташа. Кроме того, экстрадиции Фирташа добивается и Испания. В Мадриде украинского бизнесмена обвинили в отмывании денег.

Ранее суд Кипра арестовал имущество украинского миллиардера Дмитрия Фирташа почти на 46 миллионов долларов для обеспечения по иску ВТБ, которому задолжали две компании бизнесмена. Отмечается, что банку задолжали две компании бизнесмена — ЧАО «Юкрейниан Кемикал Продактс» и ООО «Титановые инвестиции».