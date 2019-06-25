В Госдуме ответили на оскорбления украинских депутатов в ПАСЕ

Член украинской делегации в ПАСЕ Борислав Береза заявил, что «все русские — ублюдки». Отличились в Страсбурге также его коллеги Ирина Геращенко, Алексей Гончаренко, Олег Ляшко и другие. Ругань и оскорбления сыпались из уст украинских депутатов в ответ на решение Парламентской ассамблеи Совета Европы вернуть Россию в качестве полноправного члена.

Зампредседателя Госдумы Петр Толстой назвал это решение ПАСЕ «победой, разрывом санкционной цепочки, которую плели против России пять лет».

«Это успех нашего министерства иностранных дел, наших парламентариев, которые представляют Россию во всех международных организациях и работают со своими коллегами. И это успех всей нашей страны, потому что у нас будет возможность развенчивать мифы и поток клеветы, который до сих пор льется в адрес РФ», — сказал Петр Толстой во время прямого включения со студией программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

По его словам, большинство депутатов ПАСЕ хотят диалога с Россией.

«Мы представляем в Страсбурге наших избирателей. И мы должны доносить точку зрения России на все проблемы напрямую до наших коллег-парламентариев из других стран. Делать это можно только на равных, в ходе уважительного диалога», — заметил Толстой.

А что касается оскорблений, которые вчера и сегодня допустили в адрес России члены украинской делегации в ПАСЕ, то российский парламентарий призвал не обращать на них внимания.

«Вот эти все глубоко провинциальные и, на мой взгляд, унижающие Украину демарши ее избранников достойны сожаления. Если мы будем хоть чуть-чуть опускаться на их уровень, то мы окажемся такими же, скажем, странноватыми людьми. Россия должна быть выше этого — это мое глубокое убеждение», — сказал Петр Толстой.

При этом вице-спикер Госдумы заметил, что обратился к ПАСЕ «со словами благодарности за возможность восстановления диалога и с просьбой вести себя достойно старейшего европейского института, коим является Совет Европы».

«Мы, конечно, слышим все эти оскорбления. В этом ничего приятного нет», — отметил Толстой.

Он добавил, что сейчас украинцы пытаются оспорить возвращаемые России полномочия в ПАСЕ.