Прокуроры ДНР квалифицировали ранение ВСУ ребенка и разрушение домов мирных жителей как теракт

Донецк, 25 июня. За прошедшую неделю массированным огневым ударам подверглись населенные пункты ДНР. От обстрелов украинской армии пострадали люди и жилая инфраструктура городов и сел. Прокуроры республики квалифицировали действия украинских военных по статье «теракт». Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) в ежедневном режиме информирует, что вооруженные формирования Украины продолжают обстрелы из тяжелой артиллерии по населенным пунктам Донецкой народной республики. За прошедшую неделю украинскими силовиками в направлении ДНР было выпущено более 1000 боеприпасов.

В то же время, как сообщает управление Народной милиции ДНР, зафиксированные в материалах последствия обстрелов передаются следователям Генеральной прокуратуры республики для возбуждения уголовных дел.

Во вторник в главном надзорном ведомстве ДНР корреспонденту ФАН сообщили о расследовании 18 эпизодов преступных действий киевских силовиков, которые следователи квалифицировали как совершение террористического акта (ст. 229 УК ДНР). Все 18 эпизодов расследуются в рамках пяти новых уголовных дел.

Пресс-секретарь Генпрокуратуры ДНР Ольга Черногор рассказала, что обстрелы по расследуемым уголовным делам произведены ВСУ с 18 по 25 июня и зафиксированы почти по всей линии соприкосновения с противником.

«Уголовные дела возбуждены в отношении командиров 24, 35, 36, 53 и 57-й бригад ВСУ, дислоцирующихся на временно подконтрольной украинскому правительству территории Донбасса», — сообщила Черногор.

Представитель надзорного ведомства добавила, что командиры украинских частей и соединений уже не в первый раз становятся фигурантами уголовных дел после того, как отдают приказы на проведение обстрелов республики. Офицеры украинской армии проходят по множеству эпизодов уголовных дел, зарегистрированных прокуратурой ДНР на протяжении нескольких лет.

Черногор также уточнила, что в ходе обстрелов осколочные ранения получили несовершеннолетняя девочка 2005 года рождения и мужчина 1956 года рождения. За неделю попаданиями украинских снарядов частично разрушены и повреждены 19 домов и квартир в населенных пунктах ДНР. Десять домов практически полностью сгорели.