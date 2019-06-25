Кабмин компенсирует авиакомпаниям РФ прямые потери от прекращения полетов в Грузию

Москва, 25 июня. Правительство РФ рассматривает вопрос о компенсации российским авиакомпаниям прямых потерь от прекращения полетов в Грузию, заявил вице-премьер Максим Акимов.

Акимов отметил, что при разработке механизма компенсации потерь российским авиакомпаниям, необходимо разделять упущенную выгоду, недополученные доходы и прямые убытки перевозчиков. Он подчеркнул, что это серьезная работа, которая требует времени и расчетов.

«Один на один компании с этой ситуацией точно не останутся, — заметил он. — То есть мы компенсационные меры точно предусмотрим, но будем подходить очень осторожно, речь, конечно, должна идти прежде всего о прямых потерях».

В кабмине отметили, что объем поддержки авиаперевозчикам будет зависеть от того, сколько будет предъявлено билетов к возврату. Поручение о предоставлении соответствующих данных было дано в прошедшую субботу.

«Они [данные] будут готовы, — заверил Акимов. — Я знаю, что эта работа идет».

В связи с прекращением полетов в Грузию будет проведено совещание с участием представителей Минтранса, ФТС, ФСБ, МИД и авиакомпаний.

«Мы договорились собраться и актуализировать ситуацию по состоянию на начало недели и заодно приступить к вопросу по расчету компенсаций», — уточнил вице-премьер.

Напомним, 21 июня президент России Владимир Путин подписал указ, который запрещает российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля. Туроператорам и агентам рекомендовано не продавать путевки в эту страну. Как сообщили в Ассоциации туроператоров РФ, в настоящее время в Грузии сейчас около пяти-семи тысяч организованных туристов из России, а также в два-три раза больше самостоятельных путешественников.

Ранее авиакомпания «Уральские авиалинии» рекомендовала российским туристам отдыхать в Сибири. Эту альтернативу авиаперевозчик предложил вместо полетов в Грузию, передает «ФедералПресс».