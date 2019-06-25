Назвавший Крым российским депутат ПАСЕ рассказал о пользе бегства Украины

Выход украинской делегации из Парламентской ассамблеи Совета Европы пойдет на пользу работе организации, убежден представитель Сербии в ПАСЕ Александр Шешель. В интервью Федеральному агентству новостей он прокомментировал возвращение России в состав ассамблеи и попытку делегатов от Украины прервать его речь о Крыме.

Во время заседания 24 июня Шешель, выступая на русском языке, напомнил собравшимся, что жители полуострова проголосовали за воссоединение с Россией, так как «не хотели быть сожженными, как их соотечественники в Одессе». Эта фраза вызвала возмущение украинской делегации, представители которой попытались прервать выступление Шешеля, пока не получили замечание от председателя.

«Я не удивился (реакции украинских депутатов. — Прим. ФАН), потому что это не первый раз, когда они пытались сделать шоу. Я часто говорил в ПАСЕ о неофашизме на Украине, о возрождении фашизма времен Второй мировой войны», — рассказал ФАН Александр Шешель.

По словам сербского депутата, представители украинской делегации последовательно работают над распространением антироссийской истерии и пытаются сделать из русских общеевропейских врагов, в чем их поддерживают англичане. Парламентарий также ответил на вопрос о том, нанесет ли урон работе ПАСЕ возможный выход из ее состава Украины.

«Нет, произойдет прямо противоположное. Атмосфера станет намного лучше, когда русофобские сессии прекратятся. Россия спасла Европу от фашизма, и теперь они (украинцы. — Прим. ФАН) искусственно делают врага, чтобы оправдать санкции против России, которые являются внешней политикой США», — ответил Шешель.

Ранее глава украинской делегации Владимир Арьев на своей странице в Facebook написал, что Украине нечего делать в ПАСЕ, если туда «без всяких условий» вернется делегация из РФ. По мнению же сербского депутата, европейская принадлежность России как крупнейшей страны Старого Света с наибольшим количеством граждан безусловна.

«Абсурдность ситуации заключается в том, что ПАСЕ, институт, который борется за демократию, верховенство закона и права человека, намеренно забывает принцип парламентаризма, который существует на протяжении веков, сформулированный в Великой хартии вольностей: нет налогообложения без представительства», — добавил сербский делегат.

По мнению Шешеля, ПАСЕ стремится избежать финансового кризиса и пытается вернуть взносы российской делегации, которые являются самыми большими. Однако членам ПАСЕ стоит полностью пересмотреть свое отношение к представителям России.

«Я выступал против взимания с россиян взносов за то время, пока их не было. Они (руководство ПАСЕ. — Прим. ФАН) должны пригласить Россию приехать, должны уважать российских избирателей. И, конечно, должны признать территориальную целостность Российской Федерации, включая Крым и Севастополь, и не становиться инструментом в конфликте между Россией и Западом», — подчеркнул депутат.

Александр Шешель обратил внимание на постепенное изменение отношения к России в ПАСЕ, несмотря на постоянные попытки украинской делегации устраивать истерики по этому поводу.

«Я думаю, что времена меняются. Большинство европейских стран понимают, что они должны строить партнерство с Россией, а не использоваться украинцами и англичанами», — заключил Александр Шешель.

25 июня глава российской делегации вице-спикер Госдумы Петр Толстой объявил о том, что Россия подает заявку на подтверждение полномочий своей делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) после принятия резолюции. Депутат отметил, что накануне члены ПАСЕ «были заложниками делегатов из Украины и Великобритании», которые пытались затянуть принятие резолюции и внесли 200 поправок. Несмотря на это, решение о возвращении России в ПАСЕ было принято.