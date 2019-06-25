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Суд арестовал экс-президента Армении Кочаряна

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Суд арестовал экс-президента Армении Кочаряна

Ереван, 25 июня. Апелляционный суд Армении отменил решение об освобождении из-под стражи бывшего президента страны Роберта Кочаряна и арестовал его.

Защита политика сможет обжаловать арест в течение 15 дней, сообщает РИА Новости. Кочарян был освобожден в мае под поручительство лидеров непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В дальнейшем производство по его делу приостановили и направили материалы в Конституционный суд.

Пост президента Армении Кочарян занимал с 1998 по 2008 год. Он является фигурантом дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Кочаряну инкриминируют попытку свержения конституционного строя страны.

Армянский политический обозреватель Айк Халатян считает, что посадить Кочаряна в тюрьму будет непросто, «вследствие различных юридических коллизий». Такое мнение эксперт выразил в эфире НСН. Халатян указал на то, что у Кочаряна хорошая команда адвокатов, но «в деле очень много нюансов».

«Если армянский суд примет решение все-таки его арестовать, то адвокаты Кочаряна уже заявили, что обратятся в ЕСПЧ, причем могут и выиграть дело», — отметил он.

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Автор: Сергей Петров
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