Суд арестовал экс-президента Армении Кочаряна

Ереван, 25 июня. Апелляционный суд Армении отменил решение об освобождении из-под стражи бывшего президента страны Роберта Кочаряна и арестовал его.

Защита политика сможет обжаловать арест в течение 15 дней, сообщает РИА Новости. Кочарян был освобожден в мае под поручительство лидеров непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В дальнейшем производство по его делу приостановили и направили материалы в Конституционный суд.

Пост президента Армении Кочарян занимал с 1998 по 2008 год. Он является фигурантом дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Кочаряну инкриминируют попытку свержения конституционного строя страны.

Армянский политический обозреватель Айк Халатян считает, что посадить Кочаряна в тюрьму будет непросто, «вследствие различных юридических коллизий». Такое мнение эксперт выразил в эфире НСН. Халатян указал на то, что у Кочаряна хорошая команда адвокатов, но «в деле очень много нюансов».