Киев, 25 июня. Почти половина украинцев (49,5%) поддерживает идею предоставления особого статуса Донбассу ради обеспечения мира в стране. Такие данные привели Украинский институт социальных исследований и центр «Социальный мониторинг» по итогам проведения соцопроса.

Выяснилось, что 20,4% респондентов однозначно поддерживают особый статус, еще 29,1% — скорее склоняются к этому.

Около трети жителей страны (30,7%) выступают против особого статуса в Донбассе. Из них 17,5% уверены в своем неприятии данного пункта минских соглашений, еще 13,2% респондентов скорее не поддерживают особый статус, чем наоборот, пишет «Царьград».

Всего в опросе участвовали 3 тыс. человек старше 18 лет. Мероприятие проводилось с 13 по 19 июня. Отметим, что ранее свыше 70% украинцев выступили за то, чтобы новый президент Украины Владимир Зеленский начал прямой диалог с Москвой, чтобы восстановить мир в Донбассе, сообщает News.ru.

Напомним, что гражданская война на Украине продолжается с 2014 года. В 2015 году в Минске был принят комплекс мер по урегулированию конфликта, который должен был положить конец кровопролитию. В частности, минские соглашения предусматривают предоставление Донбассу особого статуса, полное прекращение огня и проведение на неподконтрольных Киеву территориях местных выборов.

За полных четыре года украинская сторона не выполнила ни одного из перечисленных в документе пунктов. Формальным исключением может считаться принятый Верховной радой закон об особом статусе Донбасса, однако де-факто он так и не вступил в силу.