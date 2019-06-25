Стали известны дата и место прощания с Покровской

Москва, 25 июня. Прощание с актрисой театра и кино Аллой Покровской пройдет в МХТ имени Чехова, предположительно, 27 июня. Дата и место стали известны из сообщения пресс-службы театра.

«Прощание с Аллой Борисовной пройдет в Московском художественном театре имени Чехова, предположительно, 27 июня», — сказала пресс-атташе.

Так, в 11.00 по времени Москвы начнется гражданская панихида в МХТ имени Чехова, в 13.00 — отпевание в Храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках. Похороны пройдут на Троекуровском кладбище.

Актриса театра и кино скончалась во вторник на 82-м году жизни. Как пишет «Ридус», в последнее время артистка тяжело болела.

Она была замужем за театральным режиссером и актером Олегом Ефремовым, от которого родила сына Михаила — заслуженного артиста РФ. У пары появились шесть внуков, двое из них пошли в своей карьере по стопам родителей.

Покровская родилась 18 сентября 1937 года в Москве. В ее активе более 40 работ в кинематографе и множество ролей на театральной сцене. В 1985 году актриса была удостоена звания народной артистки РСФСР. Также она работала педагогом Школы-студии МХАТ, являлась профессором, передает «Царьград».

Знаменитый коллега Покровской — Валентин Гафт, немало проработавший вместе с ней в театре «Современник» и снявшийся в нескольких фильмах, — узнал печальную весть от корреспондента Федерального агентства новостей. Он назвал актрису потрясающим педагогом, несущим накопленное великое искусство художественного театра.