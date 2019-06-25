Украина отзывает посла при Совете Европы из-за возвращения России в ПАСЕ

Киев, 25 июня. Украина отзывает своего посла при Совете Европы Дмитрия Кулебу из-за решения Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) пригласить российскую делегацию, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Климкин заявил, что возвращение России в ПАСЕ на Украине сочли условным, в реальности же решение ПАСЕ означает новый подход в отношениях с Россией. Глава МИД Украины добавил, что якобы решение ПАСЕ разрушит Совет Европы.

Кроме того, Климкин подтвердил намерение Киева приостановить участие украинской делегации в ПАСЕ. Украина отзовет своего представителя из Совета Европы.

«Таким образом, приостановление участия в ПАСЕ — это совершенно логичный шаг. Но не навсегда, не отдавать же СЕ в жертву России и ее друзьям», — написал Климкин в Facebook.

ПАСЕ во вторник приняла резолюцию, в соответствии с которой пригласила российскую делегацию вернуться в состав ассамблеи и принять участие в июньской сессии. В резолюции отмечено, что права делегации голосовать, выступать и быть представленными не подлежат изменению. Решение ПАСЕ вызвало возмущение в Киеве. В МИД Украины назвали решение ассамблеи «отходом от задекларированных стандартов, принципов и ценностей Совета Европы».

Российская делегация лишилась права голоса в ПАСЕ в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией. В 2017 году Москва перестала платить членские взносы в ПАСЕ. Оставшись без членских взносов от РФ, ПАСЕ пересмотрела решение в отношении России. Комитет министров СЕ в мае текущего года опубликовал заявление, в котором сообщалось, что все страны — участницы Совета Европы должны иметь равные возможности по участию в работе КМСЕ и ПАСЕ.