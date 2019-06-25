Кадыров назвал решение главы Ингушетии оставить свой пост признаком сильного духа

Грозный, 25 июня. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал решение главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова оставить свой пост. Кадыров назвал поступок Евкурова признаком сильного духа.

Кадыров отметил, что Евкуров возглавил Ингушетию в непростые годы – в республике была сложная экономическая, политическая, общественная и криминогенная обстановка. Евкурову удалось не только побороть терроризм, но также и значительно улучшить социальную сферу – были построены школы, детские сады, больницы, дороги, спортивные залы и другие объекты, отмечает URA.RU.

«Только волевой человек способен на принятие поворотных решений в своей судьбе <…> Конечно, это ни в коем случае не жест бессилия и отчаяния, а признак наличия духа и готовности верой и правдой служить Ингушетии и всей России», — заявил Кадыров.

Глава Чечни также выразил уверенность, что Евкуров будет еще многие десятилетия служить на пользу родине, сообщает телеканал «360».

Накануне, 24 июня, глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров попросил президента РФ Владимира Путина досрочно отправить его в отставку. Евкуров поблагодарил земляков за поддержку во всех начинаниях, направленных на благо жителей Ингушетии.

Спикер парламента республики Магомед Яндиев сообщил, что заявивший о намерении досрочно уйти в отставку глава Ингушетии продолжит карьеру по военной линии. Кроме того, спикер напомнил о колоссальном вкладе Евкурова в развитие республики.

Евкуров возглавил Ингушетию в 2008 году, в крайне сложный период развития региона, пишет НСН. Рискуя собственной жизнью, пережив покушение, Евкуров поборол в Ингушетии терроризм. Кроме того, на посту главы региона Евкуров привлек в республику федеральные средства, которые были направлены на улучшение социальной сферы. Глава Ингушетии не раз доказывал свою преданность ингушскому народу и традициям, чем заслужил имя патриота и звание Героя России. Как сообщил «Царьград», Евкуров, комментируя свое решение, заявил, что где бы и в каком бы качестве он ни работал в дальнейшем, душой и сердцем он навсегда останется с Ингушетией.