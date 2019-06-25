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Россия

Кадыров назвал решение главы Ингушетии оставить свой пост признаком сильного духа

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Кадыров назвал решение главы Ингушетии оставить свой пост признаком сильного духа

Грозный, 25 июня. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал решение главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова оставить свой пост. Кадыров назвал поступок Евкурова признаком сильного духа.

Кадыров отметил, что Евкуров возглавил Ингушетию в непростые годы – в республике была сложная экономическая, политическая, общественная и криминогенная обстановка. Евкурову удалось не только побороть терроризм, но также и значительно улучшить социальную сферу – были построены школы, детские сады, больницы, дороги, спортивные залы и другие объекты, отмечает URA.RU.

«Только волевой человек способен на принятие поворотных решений в своей судьбе <…> Конечно, это ни в коем случае не жест бессилия и отчаяния, а признак наличия духа и готовности верой и правдой служить Ингушетии и всей России», — заявил Кадыров.

Глава Чечни также выразил уверенность, что Евкуров будет еще многие десятилетия служить на пользу родине, сообщает телеканал «360».

Кадыров назвал решение главы Ингушетии оставить свой пост признаком сильного духа

Накануне, 24 июня, глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров попросил президента РФ Владимира Путина досрочно отправить его в отставку. Евкуров поблагодарил земляков за поддержку во всех начинаниях, направленных на благо жителей Ингушетии.

Спикер парламента республики Магомед Яндиев сообщил, что заявивший о намерении досрочно уйти в отставку глава Ингушетии продолжит карьеру по военной линии. Кроме того, спикер напомнил о колоссальном вкладе Евкурова в развитие республики.

Евкуров возглавил Ингушетию в 2008 году, в крайне сложный период развития региона, пишет НСН. Рискуя собственной жизнью, пережив покушение, Евкуров поборол в Ингушетии терроризм. Кроме того, на посту главы региона Евкуров привлек в республику федеральные средства, которые были направлены на улучшение социальной сферы. Глава Ингушетии не раз доказывал свою преданность ингушскому народу и традициям, чем заслужил имя патриота и звание Героя России. Как сообщил «Царьград», Евкуров, комментируя свое решение, заявил, что где бы и в каком бы качестве он ни работал в дальнейшем, душой и сердцем он навсегда останется с Ингушетией.

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Автор: Сергей Петров
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