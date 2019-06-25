Прямая линия с Путиным побила рекорд популярности в Сети

Москва, 25 июня. Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным в этом году побила рекорд по популярности в Интернете, показали результаты исследования Института развития Интернета (ИРИ).

По данным экспертов, официальную трансляцию программы «Прямая линия с Владимиром Путиным» 20 июня посмотрели в 1,5 раза больше человек, чем годом ранее. В режиме онлайн за президентом следили 20,7 миллиона человек. 5,6 миллиона из них пользовались сервисами соцсети «Одноклассники», 8,4 миллиона — соцсети «ВКонтакте», еще 3,7 миллиона — каналами на YouTube.

«Прошедшая 20 июня прямая линия оказалась самой популярной у интернет-пользователей», — приводит ТАСС результаты исследования.

Как утверждают специалисты Института развития Интернета, трансляция прямой линии с российским лидером попала в тренды YouTube и стала главной темой поисковых запросов россиян. В «Яндексе» и Google было отправлено более 400 тысяч запросов за день.

«Кроме того, по статистике Google Trends, запрос со словосочетанием «прямая линия» в этот день оказался самым популярным у россиян за последние пять лет, — резюмировали специалисты ИРИ. — Большинство пользователей искали ссылки на трансляцию в Сети».

Самый обсуждаемый вопрос прямой линии 20 июня задал блогер Амиран Сардаров о суверенном Интернете.

«Видео с вопросом [Сардарова] поднялось на первое место в тренды YouTube и набрало миллион просмотров, а видео в Instagram блогера набрало 2,5 миллиона просмотров. Необычный рекламный ход (в конце своего обращения к президенту блогер прорекламировал шаурму. — Прим. ФАН) породил огромное количество шуток и мемов в интернет-среде», — рассказали эксперты.

Прямая линия с Путиным в этом году продолжалась 4 часа 8 минут. За это время президент ответил на 81 вопрос. Ранее Медиалогия передала, что 368 тысяч публикаций и комментариев с упоминанием прямой линии было оставлено в Сети, пишет «Ридус».