Назван замедляющий старение фрукт

Москва, 25 июня. Ученые из Швейцарии выяснили, что гранат способен замедлить старение благодаря содержащимся в его плодах веществам. Как уточнила врач-диетолог Елена Соломатина, такой же эффект способны оказать все фрукты, содержащие большое количество антиоксидантов.

Эти вещества, по словам эксперта, нейтрализуют в организме действие свободных радикалов, которые являются одними из главных провокаторов старения.

Как указала диетолог, антиоксидантами богаты все ягоды и фрукты насыщенного окраса. Для достижения омолаживающего эффекта она посоветовала включить в рацион виноград, чернику, сливы, помидоры, абрикосы и многое другое. При этом, отметила Соломатина, на столе должны присутствовать все фрукты и овощи разного цвета, а употреблять их в пищу нужно регулярно.

«Если перекусывать ими редко, никакого эффекта не произойдет. При этом чем шире разнообразие — тем лучше организм будет защищен», — цитирует ее «Вечерняя Москва».

Специалист добавила, что летом особенно полезны сезонные ягоды, среди которых она назвала черешню, клубнику и землянику. В холодное время года их можно есть в замороженном виде.

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