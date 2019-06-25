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Россияне стали пить меньше алкоголя

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Россияне стали пить меньше алкоголя
Москва, 25 июня. В России снизились абсолютно все показатели, связанные с потреблением алкоголя, заявила директор Национального научного центра – филиала Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Татьяна Клименко.
«Если в 2009 году это было 18 литров на человека, то в 2018 году – это 12,5 литра», — сообщила врач.

Кроме того, она указала и снижение процента употребления наркотиков среди взрослых россиян.

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Автор: Игорь Федоров
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