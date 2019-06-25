Россияне стали пить меньше алкоголя

Ранее Роспотребнадзор дал рекомендации по употреблению алкоголя. В ведомстве обратили внимание, что спиртное ни в коем случае нельзя покупать в киосках, с рук, а также в Интернете. Важным фактором является и цена. Например, минимальная цена на бутылку коньяка должна составлять 371 рубль, а за водку крепостью 40% — не менее 205 рублей. Еще одним немаловажным моментом является культура употребления алкоголя. Важно помнить, что все хорошо в меру, пишет «Ридус».

Рекомендации Роспотребнадзора в эфире НСН прокомментировал глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз. По его мнению, если покупатель пришел в легальный розничный магазин, ему совсем не нужно задумываться о минимальных розничных ценах на спиртное.