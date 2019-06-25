В Госдуме назвали агонией новое нападение украинца Березы на Скабееву в ПАСЕ

Москва, 25 июня. Вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой призвал украинских политиков научиться общаться с журналистами. Таким образом он прокомментировал поступок представителя делегации Украины в ПАСЕ Борислава Березы, который вновь оскорбил российскую журналистку Ольгу Скабееву.

В Госдуме назвали агонией новое нападение украинца Березы на Скабееву в Парламентской ассамблее Совета Европы.

«Когда они видят наших журналистов, они переходят на украинский язык, хотя все общаются по-русски. На мой взгляд, это комплекс неполноценности. Если есть что сказать, а у политика всегда есть что сказать, надо эту позицию спокойно доносить до журналистов», — пояснил Толстой НСН.

Напомним, что в январе Береза оказался в центре скандала после того, как толкнул Скабееву, пытавшуюся задать вопрос первому заместителю председателя Верховной рады Ирине Геращенко в кулуарах ПАСЕ.

Накануне стало известно, что украинская делегация готова покинуть ПАСЕ, если членство России в этой организации будет полностью восстановлено. В начале июня комитет ПАСЕ обнародовал проект резолюции, которая предлагает предоставить РФ возможность участвовать в июньской сессии. Москва приостановила свою работу в ПАСЕ после того, как ее делегатов лишили ряда важных полномочий в связи с украинским кризисом. Российская сторона неоднократно заявляла, что вернется в ПАСЕ только после того, как ее прекратят дискриминировать.