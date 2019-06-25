Новые Boeing-737 MAX 8 паркуют на автостоянке из-за отсутствия спроса

На заводах концерна Boeing заканчивается место под размещение готовых авиалайнеров: изготовленные компанией самолеты Boeing-737 MAX 8 приходится выкатывать на служебные автостоянки прямо возле сборочных цехов.

Источник проблем крупнейшего американского производителя самолетов — злополучная система стабилизации MCAS, которая была призвана скрыть критические проблемы с центровкой планера модели MAX 8 с помощью хитрых программных ходов. Однако в реальности эта «заплатка» оказалась хуже некуда — ее неправильная работа явилась причиной гибели 346 человек в двух катастрофах Boeing-737 MAX 8, произошедших практически подряд в конце прошлого и начале нынешнего года.

На сегодняшний день Boeing потерял на простоях 737 MAX более 4 млрд долларов, однако основные проблемы еще впереди — ведь до сих пор никто не знает, когда 387 самолетов серии MAX смогут подняться в воздух. Под угрозой оказалась и вся производственная программа Boeing по 737-й модели на без малого 5000 самолетов — многие заказчики отказываются от уже произведенных машин.

«Нырок» планера

О проблеме с центровкой планера модели 737 MAX стало известно еще семь лет назад. Именно тогда испытания натурной модели самолета в аэродинамической трубе Boeing, расположенной под Сиэтлом, показали, что установка новых, более тяжелых и габаритных, двигателей вызывает неприятный эффект — при некоторых маневрах, характерных для взлетной программы, самолет самопроизвольно «клюет» носом.

Тогда предложение инженеров Boeing решить вопрос с неустойчивостью самолета традиционным путем — за счет переделок планера и расположения двигателей — были забракованы руководством компании. Дело в том, что решение, к которому пришли в руководстве Boeing, сулило чудесное избавление от проблем будущего 737 MAX 8. Вместо затратной доводки планера было решено компенсировать его опасное поведение с помощью программного обеспечения — так называемой «системы увеличения характеристик маневрирования» (англ. Maneuvering Characteristics Augmentation System, MCAS).

В задачу MCAS входила реализация простого алгоритма: если самолет при взлете пытается «клюнуть» носом, то система перемещает мощную управляющую поверхность в хвосте — руль высоты — таким образом, чтобы оттолкнуть нос самолета вверх. При этом делать все эти манипуляции MCAS должна была сугубо самостоятельно, даже не предупреждая пилотов.

Внутренние документы Boeing, которые были преданы огласке в ходе идущего сейчас расследования Федерального управления гражданской авиации США (англ. Federal Aviation Administration, FAA), а также анализ патентов самой корпорации показывают, что специалисты компании изначально разрабатывали MCAS как очень ограниченную программную процедуру с узким предназначением. Однако впоследствии, получив по виду неплохие результаты в компенсации проблемы сваливания, в Boeing решили значительно расширить функционал MCAS, чтобы переложить на его плечи гораздо больший объем управляющих воздействий.

Анализ безопасности, проведенный Boeing, показал, что в случае сбоя или неправильно поведения MCAS риск будет «незначительным». Хотя главным допущением в этом анализе было то (и FAA согласилось с таким предположением), что пилоты ответят на неожиданную активацию и неправильные действия MCAS всего за три секунды, что позволит очень быстро вернуть контроль за самолетом в человеческие руки.



Казалось, все проблемы были решены — в конце концов, направление к «цифровизации» и автоматизации управления самолетом было выбрано давно, а очередная программная подсистема не внесет же, размышляли в Boeing, ничего критически важного в проверенную конструкцию одной из самых популярных моделей в их портфолио? Что тут может пойти не так?

Вопиющая некомпетентность

Катастрофические изменения в программу были внесены чуть позже, когда Boeing был готов сертифицировать 737 MAX и изложил свой план по адаптации MCAS на этой модели в своих документах для FAA. Будущие катастрофы лайнеров были предопределены, похоже, именно тогда — поскольку Boeing и FAA допустили 737 MAX к производству и эксплуатации, но при этом ограничили изучение и тестирование поведения MCAS в различных ситуациях.

Более того, было решено… не информировать пилотов о MCAS в руководствах по пилотажу, хотя анализ безопасности Boeing предполагал, что именно пилоты станут основной защитой в случае выхода системы из строя!

При этом в программной логике MCAS зияла еще одна дыра: свою работы система должна была основывать на анализе угла атаки и ускорения подъема, для чего было необходимо иметь два датчика. Программисты же Boeing решили, что им хватит и одного датчика — в результате чего MCAS пыталась задрать нос самолета даже тогда, когда он в действительности уже начинал падать.

Интересно, что похожие системы, установленные на конкурирующий с Boeing европейский Airbus, имеют управление аж от трех датчиков, чтобы система получала максимально полную информацию о поведении самолета.

Еще одним программным проколом оказалось то, что MCAS фактически не контролировал текущее положение руля высоты — каждый раз он позволял себе спокойно отклонять его на следующие 0,6 градуса, не учитывая свои же предыдущие включения.

Сегодня сотрудники Boeing считают, что испытывали тогда неимоверное внутреннее давление со стороны руководства. Оно подогревалось тем, что модель 737 MAX пытались максимально быстро сдать в производство, чтобы догнать выпуск хорошо продаваемого лайнера A320 от Airbus. И поэтому, мол, в американской корпорации просто не заметили такой губительной логики в работе MCAS.

В частности, один из инженеров Boeing Марк Рубин, который отвечал за предполетные тесты 737 МАХ, заявил, что его руководящий менеджер прямо сказал ему в ответ на список замечаний: «Не раскачивай лодку. Ты ведь не хочешь расстраивать своих руководителей?»

«Полеты» на планшетах

С началом продаж 737 MAX в Boeing приняли еще одно ошибочное решение, которое впоследствии обусловило обе катастрофы.

В попытке быстрее догнать конкурентов из Airbus в американской компании решили сэкономить на тренажерах для новой модели и проводить обучение пилотов с помощью…. программы на iPad. К порочной практике мотивировали и авиакомпании — в частности, источники в американской Southwest Airlines подтвердили СМИ, что компания получила существенную скидку на каждый самолет, так как согласилась принять MAX без обучения своих пилотов на тренажере. Неудивительно, что многие компании заказали 737 MAX именно в таком варианте — просто заставив своих пилотов часок «полетать» на планшетах.

Стоит отметить, что главный технический пилот Boeing Марк Форкнер, который вел программу MAX, имел свое мнение и не приветствовал отказ от тренажеров. Однако, по словам сослуживцев, его в итоге выставили «динозавром», который просто не понимает всей инновационности обучения пилотов на iPad. В итоге Форкнер уступил давлению и согласился с вариантом работы без тренажера — и даже настоял в докладе в FAA на том, чтобы исключить упоминания о MCAS из руководств для пилотов.

Иными словами, пилоты лайнеров Boeing, погибших в Индонезии и Эфиопии, попросту не понимали, что делает MCAS и как она влияет на поведение вверенного им самолета. На обоих рейсах экипажи по несколько раз возвращали самолет в нормальный полет, но неотключаемая MCAS упрямо переводила его в опасные режимы — и в итоге угробила сначала 189, а потом и 157 жизней.

Что в сухом остатке?

В минувшее воскресенье на авиасалоне во французском Ле-Бурже генеральный директор Boeing Деннис Мюленбург подтвердил позицию компании, согласно которой оригинальный MCAS был должным образом спроектирован. «Мы знаем, что можем его улучшить», — заявил он.

Впрочем, как оказалось, «улучшения» отнюдь не означают переделку неудачного планера 737 МАХ: править снова хотят программный код. В частности, в систему все-таки введут анализ показаний второго датчика (как у Airbus), ограничат включение MCAS одним, а не несколькими активациями и осуществят «тотальный» пересмотр программного обеспечения.

«Мы уверены, что это приведет к созданию безопасного самолета, одного из самых безопасных самолетов в истории, и что MCAS не будет отвечать за будущие аварии», — заявил представитель Boeing.

Однако пилоты, авиакомпании и пассажиры скептически восприняли такие откровения. На сегодняшний день все 387 поставленных авиалиниям 737 МАХ находятся на простое — никто не рискует поднимать их в воздух до окончания расследования FAA. В свою очередь, 400 пилотов подали коллективный иск на Boeing, так как сочли практику «обучения на iPad» порочной и преступной. Ну а пассажиры все громче возмущаются позицией Boeing, который в очередной раз предлагает поставить программную «заплатку» на свой неудачный планер с нарушенной центровкой.

А пока что новые 737 MAX грустно выезжают на парковки возле сборочных цехов Boeing. Где им, в общем-то, самое место.