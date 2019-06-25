Донбасс сегодня: Киев нацелил «Грады» на Луганск, погибшего дезертира ВСУ сделали героем
Донбасс, 25 июня. Киевские силовики истребляют гражданскую инфраструктуру Донбасса. Армия Украины разместила реактивные системы на территории электростанции под Луганском. ВСУ провоцируют дончан на ответный огонь. Последние новости Новороссии — в материале Федерального агентства новостей.
Боевая обстановка в зоне гражданского конфликта
За минувшие сутки неподконтрольная правительству Украины территория Донбасса подверглась обстрелам 17 раз. Об этом сообщают официальные представительства донбасских республик в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Прилеты украинских снарядов фиксировались в Горловке, Донецке и Ясиноватой в ДНР, а также в поселке Фрунзе в ЛНР и в нескольких поселках на южном направлении ДНР. В основном стрельба велась из минометов разных калибров.
В Горловке, Донецке и Коминтерново повреждено десять домов, три жилые постройки и два гаража сгорели. На западе столицы ДНР осколками посечено здание действующей школы. В Ясиноватском районе в результате попадания украинского снаряда сгорел трактор и животноводческие корма.
Снова не повезло Донецкой фильтровальной станции — из крупнокалиберных пулеметов была обстреляна вся территория ДФС. Персонал успел спуститься в укрытие. Сегодня утром под огонь из вооружения БМП ВСУ попал населенный пункт Спартак под Донецком, там разрушена кровля жилого дома и сгорела летняя кухня.
ВСУ проводят показушные обстрелы ДНР для австралийского журналиста
Вильям Брайс — журналист из Австралии — приехал на боевые позиции полка нацгвардии Украины «Азов» для съемок сюжетов, как Народная милиция ДНР якобы обстреливает украинские города и села. Об этом сообщает военный спикер республики майор Даниил Безсонов. Поэтому обстрелы на Мариупольском направлении ДНР не прекращаются с 22 июня. Таким образом, бойцы нацгвардии Украины провоцируют военных Донецка на ответный огонь.
А вот бригада ВСУ, недавно обстрелявшая Горловку, ведет себя осторожнее. Напомним, осколочные ранения там получила 13-летняя девочка. Командир 30-й бригады ВСУ Иван Гараз отдал приказ подчиненным — более огонь не открывать. Как сообщил Безсонов, приказ связан с повышенным вниманием международных наблюдателей ОБСЕ к району дислокации бригады. Однако, несмотря на приказ, за прошлые сутки в сторону Горловки были произведены выстрелы из стрелкового оружия и минометов.
Украинские военные спрятали «Грады» на территории электростанции
По сообщению представителя военного командования ЛНР Ивана Филипоненко, вооруженные силы Украины расположили реактивные системы залпового огня «Град» на территории тепловой электростанции в городе Счастье к северу от Луганска. ТЭС принадлежит украинскому олигарху Ринату Ахметову.
Практика размещения огневой техники вблизи городской инфраструктуры подвергает опасности мирное население, в частности персонал указанной ТЭС. Как добавил Филипоненко, на городском стадионе в Счастье также замечена украинская артиллерия — три гаубицы Д-30. А в поселке Катериновка бойцы ВСУ поставили в частном секторе танк и самоходную артиллерийскую установку «Акация».
При этом, как подмечено источниками Народной милиции ЛНР, после развертывания артиллерии в жилом или промышленном секторе украинская армия целыми подразделениями отходит в тыл. То есть «ответка», если таковая будет, затронет только мирных граждан, но не коснется украинских военных.
Очередная гибель военнослужащих ВСУ при подрыве на мине в Луганской области
Трое погибших и шестеро раненных — таков печальный итог подрыва военного грузовика с украинскими бойцами на противотанковой мине в районе села Трехизбенка Луганской области. Происшествие случилось в районе дислокации 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ, сообщил представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко. Случаи подрывов на минах и растяжках, установленных самими украинскими силовиками, фиксируются в ВСУ регулярно.
Смерть военнослужащего от мины зафиксирована и в Донецкой области. Но в данном случае, как установила Народная милиция ДНР, происшествие случилось, когда двое украинских военных пытались дезертировать из 24-й бригады ВСУ. Выбираясь с передовой, один из солдат наступил на мину и погиб. Второй находится в розыске.
Командир бригады отдал приказ доставить тело погибшего на передовые позиции, где был снят видеорепортаж, как на минах якобы «погиб герой, возвращавшийся с разведзадания в ДНР». О «творческом» подходе комбрига 24-й бригады к гибели своего подчиненного рассказал представитель Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.