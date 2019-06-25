Донбасс, 25 июня. Киевские силовики истребляют гражданскую инфраструктуру Донбасса. Армия Украины разместила реактивные системы на территории электростанции под Луганском. ВСУ провоцируют дончан на ответный огонь. Последние новости Новороссии — в материале Федерального агентства новостей.

Боевая обстановка в зоне гражданского конфликта

За минувшие сутки неподконтрольная правительству Украины территория Донбасса подверглась обстрелам 17 раз. Об этом сообщают официальные представительства донбасских республик в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Прилеты украинских снарядов фиксировались в Горловке, Донецке и Ясиноватой в ДНР, а также в поселке Фрунзе в ЛНР и в нескольких поселках на южном направлении ДНР. В основном стрельба велась из минометов разных калибров.

В Горловке, Донецке и Коминтерново повреждено десять домов, три жилые постройки и два гаража сгорели. На западе столицы ДНР осколками посечено здание действующей школы. В Ясиноватском районе в результате попадания украинского снаряда сгорел трактор и животноводческие корма.

Снова не повезло Донецкой фильтровальной станции — из крупнокалиберных пулеметов была обстреляна вся территория ДФС. Персонал успел спуститься в укрытие. Сегодня утром под огонь из вооружения БМП ВСУ попал населенный пункт Спартак под Донецком, там разрушена кровля жилого дома и сгорела летняя кухня.

ВСУ проводят показушные обстрелы ДНР для австралийского журналиста

Вильям Брайс — журналист из Австралии — приехал на боевые позиции полка нацгвардии Украины «Азов» для съемок сюжетов, как Народная милиция ДНР якобы обстреливает украинские города и села. Об этом сообщает военный спикер республики майор Даниил Безсонов. Поэтому обстрелы на Мариупольском направлении ДНР не прекращаются с 22 июня. Таким образом, бойцы нацгвардии Украины провоцируют военных Донецка на ответный огонь.

А вот бригада ВСУ, недавно обстрелявшая Горловку, ведет себя осторожнее. Напомним, осколочные ранения там получила 13-летняя девочка. Командир 30-й бригады ВСУ Иван Гараз отдал приказ подчиненным — более огонь не открывать. Как сообщил Безсонов, приказ связан с повышенным вниманием международных наблюдателей ОБСЕ к району дислокации бригады. Однако, несмотря на приказ, за прошлые сутки в сторону Горловки были произведены выстрелы из стрелкового оружия и минометов.

Украинские военные спрятали «Грады» на территории электростанции

По сообщению представителя военного командования ЛНР Ивана Филипоненко, вооруженные силы Украины расположили реактивные системы залпового огня «Град» на территории тепловой электростанции в городе Счастье к северу от Луганска. ТЭС принадлежит украинскому олигарху Ринату Ахметову.

Практика размещения огневой техники вблизи городской инфраструктуры подвергает опасности мирное население, в частности персонал указанной ТЭС. Как добавил Филипоненко, на городском стадионе в Счастье также замечена украинская артиллерия — три гаубицы Д-30. А в поселке Катериновка бойцы ВСУ поставили в частном секторе танк и самоходную артиллерийскую установку «Акация».

При этом, как подмечено источниками Народной милиции ЛНР, после развертывания артиллерии в жилом или промышленном секторе украинская армия целыми подразделениями отходит в тыл. То есть «ответка», если таковая будет, затронет только мирных граждан, но не коснется украинских военных.

Очередная гибель военнослужащих ВСУ при подрыве на мине в Луганской области

Трое погибших и шестеро раненных — таков печальный итог подрыва военного грузовика с украинскими бойцами на противотанковой мине в районе села Трехизбенка Луганской области. Происшествие случилось в районе дислокации 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ, сообщил представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко. Случаи подрывов на минах и растяжках, установленных самими украинскими силовиками, фиксируются в ВСУ регулярно.

Смерть военнослужащего от мины зафиксирована и в Донецкой области. Но в данном случае, как установила Народная милиция ДНР, происшествие случилось, когда двое украинских военных пытались дезертировать из 24-й бригады ВСУ. Выбираясь с передовой, один из солдат наступил на мину и погиб. Второй находится в розыске.

Командир бригады отдал приказ доставить тело погибшего на передовые позиции, где был снят видеорепортаж, как на минах якобы «погиб герой, возвращавшийся с разведзадания в ДНР». О «творческом» подходе комбрига 24-й бригады к гибели своего подчиненного рассказал представитель Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.