Косачев ответил на ультиматум Столтенберга по ДРСМД

Москва, 25 июня. Возвращение России к исполнению Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) возможно только после выполнения требований, указанных в документе, а также устранения нарушений со стороны США. Такое условие назвал глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил, что объединению придется ответить конкретными мерами, если Москва «не вернется к выполнению ДРСМД до 2 августа». Заседание Совета Россия – НАТО, по его словам, пройдет на следующей неделе, главной темой встречи станет ситуация вокруг Договора.

Косачев ответил на ультиматум Столтенберга. Он указал, что заявление генсека военно-политического блока, «любезно предоставившего» России еще несколько недель для возвращения к ДРСМД, звучит явно не как приглашение к диалогу, а попытка возложить вину за развал контроля над ракетами на Москву.

НАТО же, по его мнению, попросту «слепо следует за логикой Вашингтона» и не принимает во внимание аргументы России, что недопустимо для военной организации, претендующей на роль столпа безопасности в Евроатлантике.

Косачев подчеркнул, что именно Москва на заседании 31 октября прошлого года инициировала обмен мнениями по сложившейся вокруг ДРСМД критической ситуации. Однако Североатлантический альянс предпочел проигнорировать предложение России.

Таким образом, заключил Косачев, какие-либо конкретные претензии и требования могут выдвигаться лишь после диалога двух сторон.

«Выстрелы в воздух» на публику на нас точно впечатления не произведут: мы полностью возлагаем вину за развал важнейшего Договора в сфере ограничения вооружений на США и на поддакивающую им НАТО», — цитирует его РИА Новости.

Напомним, президент США Дональд Трамп в прошлом году заявил о намерении Вашингтона выйти из совместного с Россией договора, так как Москва, по его мнению, якобы нарушает данное соглашение. В то время как МИД РФ неоднократно уличал именно американскую сторону в нарушении условий договора.

Тем не менее США уведомили РФ о приостановлении своих обязательств в рамках ДРСМД со 2 февраля из-за «совершаемых Россией действий», пишет «Ридус». В Вашингтоне также заявили, что если Москва в течение полугода «не вернется к полному и поддающемуся проверке соблюдению ДРСМД», то Вашингтон окончательно выйдет из соглашения, передает Infox.ru.

Президент России Владимир Путин объявил, что РФ также приостанавливает свое участие в ДРСМД, напоминает «Аргументы и Факты». Российский лидер подчеркнул, что Москва не должна и не станет втягиваться в гонку вооружений.